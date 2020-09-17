تعرف على أسعار الشقق السكنية في حي مصر الجديدة (جراف)

يمكن الوصول إلى الحي من أي مكان فى القاهرة عن طريق المواصلات العامة

سجل متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية في حي مصر الجديدة قيمة 9050 جنيها خلال شهر أغسطس الماضي في حين سجل خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2019 قيمة 7950 جنيها وفقا للتقرير الصادر عن محرك البحث عقار ماب مصر.

وأضاف محرك البحث عقار ماب مصر أن هناك زيادة في متوسط سعر الشقق السكنية في حي مصر الجديدة بنسبة 44.5% خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى أن مستوي الطلب على شراء الشقق السكنية مرتفع جدا.



وأوضح التقرير الصادر أن شارع الثورة سجل أعلى سعر داخل الحي بقيمة 13700 جنيه للمتر المربع في حين جاء شارع النزهة في المركز الثانى بقيمة 13350 جنيها.

ويعد حي مصر الجديدة من أرقى أحياء القاهرة والتي بناها الملياردير البلجيكي البارون إمبان وتقع مصر الجديدة بالقرب من مطار القاهرة وتتميز معظم أحياء مصر الجديدة الأساسية بالرقي الاجتماعي والثقافي لقاطنيها.

ويري البعض أنه من أرقى أحياء القاهرة التى تم تصميمها جيدا منذ القدم مما ساهم فى المحافظة على رقيها حتى الآن كما تمتاز بكثرة المدارس والفنادق والكنائس.

ويعتبر الحي من أكثر المناطق المزدحمة والتى يصعب إيجاد أماكن انتظار للسيارات بها ومن أهم معالم الحي قصر البارون، حديقة الميريلاند، وقصر الرئاسة، ومن أهم شوارعها الميرغني والثورة والعروبة ونبيل وقاد ومن أهم ميدانيها سفير وتريامف والحجاز

ويمكن الوصول إلى الحي من أي مكان فى القاهرة عن طريق المواصلات العامة ويمر خلالها وحولها أكثر شوارع القاهرة نشاطاً مثل طريق النصر وصلاح سالم وجسر السويس، كما يمكن الوصول إليها عن طريق مترو الأنفاق (محطة كلية البنات).