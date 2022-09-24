تعرف على أسعار الشاي بعد الزيادة الأخيرة

شهدت أسعار الشاي زيادة جديدة، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي، وذلك بعد الزيادات التي حدثت خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، نتيجة تراجع عمليات الاستيراد، في الفترة الماضية.

وقال أحمد عامر، تاجر مواد غذائية جملة، لـ”المال”، إن هناك زيادتين حدثتا في أسعار الشاي خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع سعر تسليم لفة شاي ليبتون زنة 1 كيلوجرام إلى الموزع بسعر 95 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا، وتُورَّد لتجار الجملة بسعر 125 جنيهًا.

وأضاف عامر أن لفّة شاي العروسة شهد أيضًا نفس الزيادتين، بحيث بلغ 190 جنيهًا، بدلًا من 100 جنيه، تسليم تجار الجملة.

وبلغ سعر عبوة شاي ليبتون الخرز والناعم زنة 250 جرامًا 33 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، وكيلو شاي ليبتون ناعم بسعر 132 جنيهًا بدلًا من 112 جنيهًا، وبلغ سعر عبوة شاي العروسة زنة 250 جرام 26 جنيهًا بدلًا من 22 جنيهًا.

كانت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة قد أوضحت أن هناك ارتفاعًا في أسعار العبوّات الجديدة لمنتجي الشاي ليبتون والعروسة، تسليم النصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي.