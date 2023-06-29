تعرف على أسعار السيارات نصف نقل «البيك أب» بعد الزيادات الأخيرة

رصدت “المال” قائمة أسعار السيارات نصف نقل «البيك أب» المطروحة في السوق المحلية، خاصة بعد الزيادات السعرية التي أقرتها الشركات المحلية خلال يونيو الحالي.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، عن الأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه الدبابة نصف نقل «البيك أب» التى يتم تقديمها عبر 4 فئات خلال يونيو الحالي.

وحددت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة الفئة الأولى “فاضية” بقيمة بلغت 620.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية ” فاضية + إكسسوارات” بنحو 629.3 ألف.

وقدرت

أسعار جي إم سي نصف نقل

نصف نقل الفئة الثالثة “كاملة” بنحو 673.5 ألف جنيه، والفئة الرابعة ” كاملة + اكسسوارات” بـ680.8 ألف.

أقرت شركة «وسائل توزيع النقل TVD»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، زيادات جديدة في أسعار السيارات نصف نقل jmc «البيك أب» لتبلغ الفئة الأولى “شاسية بدون تكييف” نحو 414.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “صندوق بدون تكيف” بـ424.9 ألف، والفئة الثالثة “صندوق بتكيف” بـ454.9 ألف.

أسعار جريت وول وينجل 5

استقرت أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 «البيك أب» المطروحة فى السوق المحلية خلال يونيو الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وشانجان، وجريت وول، وغيرها».

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «جريت وول»، فإن سيارات «وينجل 5» الفئة الأولى قدرت بنحو 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 400 ألف.

أسعار تويوتا هايلكس

أعلنت مجموعة «تويوتا مصر»، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا هايلكس التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة في السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات تويوتا هايلكس بقيمة بلغت 925 ألف جنيه خلال يونيو الحالى.