تعرف على أسعار السيارات النقل «البيك أب» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

رصدت “المال” قائمة أسعار السيارات النقل «البيك أب» بعد الزيادات السعرية التي أقرها الوكلاء المحليون خلال الشهر الحالي.

ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 22.5 إلى 25 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الجاري، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلي للعلامة التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” في مصر.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد الأولى “فاضية” 553 575.5 الثانية “فاضية + إكسسوارات” 560.3 582.8 الثالثة “كاملة” 599.5 623.5 الرابعة “كاملة + اكسسوارات” 606.8 630.8 القيمة بألالف جنيه

أسعار سيارات JMC النقل

أعلنت شركة “وسائل توزيع النقل TVD” الوكيل المحلى لللعلامات التجارية “فوتون، وjmc”، عن زيادة أسعار سيارات جي ام سي “البيك أب” بقيمة بلغت 27 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

وارتفعت أسعار سيارات JMC التجارية الفئة الأولى “شاسية” إلى 379.9 ألف جنيه، بدلًا من 352.7 ألف.

وصعدت أسعار طرازات “جي ام سي” الثانية “صندوق” إلى 389.9 ألف جنيه، مقابل 362.7 ألف.

وقفزت أسعار مركبات JMC النقل الفئة الثالثة “شاسية + تكييف” إلى 409.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 382.7 ألف.

وارتفعت أسعار جي ام سي الفئة الرابعة “صندوق + تكييف” إلى 419.9 ألف جنيه، مقابل 392.7 ألف.

أسعار تويوتا هايلكس

أقرت مجموعة «تويوتا مصر» زيادات في أسعار سيارات تويوتا هايلكس بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الجاري.

وقفزت أسعار سيارات «هايلكس» إلى 925 ألف جنيه، بدلاً من 825 ألف سابقًا.

أسعار جريت وول وينجل 5

حددت أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 الفئة الأولى بقيمة بلغت 345 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 400 ألف، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي كورب»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجريت وول».