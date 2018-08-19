تعرف على أسعار السيارات الفان

أحمد شوقىتتميز شريحة السيارات الفان بصلاحيتها للاستخدامات المتعددة من جانب مالكيها سواء للأغراض الشخصية المتعلقة بالانتقالات؛ لا يمكن ترخيصها كسيارة ملاكي أو الأغراض التجارية سواء التشغيل كسيارة أجرة أو لنقل المتعلقات؛ فيمكن ترخيصها أجرة.فيما يلي تستعرض المال قائمة بأسعار السيارات الفان لتسهيل



أحمد شوقى

تتميز شريحة السيارات الفان بصلاحيتها للاستخدامات المتعددة من جانب مالكيها سواء للأغراض الشخصية المتعلقة بالانتقالات؛ لا يمكن ترخيصها كسيارة ملاكي أو الأغراض التجارية سواء التشغيل كسيارة أجرة أو لنقل المتعلقات؛ فيمكن ترخيصها أجرة.

فيما يلي تستعرض المال قائمة بأسعار السيارات الفان لتسهيل عمليات الشراء للراغبين في ذلك؛ حيث يمكنهم المقارنة بين أسعار الطرازات المختلفة.

وتعد كينبو مينى فان السيارة الأرخض ضمن هذه الشريحة حيث تبدأ أسعارها من 125 ألف جنيه، وتتبعها في الترتيب سوزوكي فان التي تباع بواقع 137 الف جنيه، ثم كيتون M70 التي تبدأ أسعارها من 142 ألفا وتصل إلى 148 ألف جنيه.

أما كاري Q22 فتباع بواقع 155 الف جنيه، وشيفروليه N300 بما يتراوح بين 171.2 و186.1 ألف جنيه.







مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 كينبو ميني فان 125 2 سوزوكي فان 137 3 كيتون M70 142- 148 4 كاري Q22 155 5 شيفروليه N300 171.2 – 186.1





