سيــارات

تعرف على أسعار السيارات الرياضية SUV خلال أبريل

شريف عيسىرصد "المال" أسعار 25 طرازاً تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV، والمتوافرة فى السوق المحلى، خلال شهر أبريل الجارى.وتتمتع الطرازات التى تم رصدها بكونها مزودة بمحرك تتراوح ما بين 1200 سى سى إلى 1600 سى سى، والمطروحة مقبل 19 علامة تجارية. ويوضح الجدول التالى أسعار ال