تعرف على أسعار السيارات الرياضية SUV خلال أبريل

شريف عيسى
رصد “المال” أسعار 25 طرازاً تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV، والمتوافرة فى السوق المحلى، خلال شهر أبريل الجارى.
وتتمتع الطرازات التى تم رصدها بكونها مزودة بمحرك تتراوح ما بين 1200 سى سى إلى 1600 سى سى، والمطروحة مقبل 19 علامة تجارية.
ويوضح الجدول التالى أسعار الطرازات SUV خلال أبريل الجارى :
العلامة التجارية
الطراز
السعر خلال ابريل
رينو
كادجار
390,000
كابتشر
325,000
داستر
285,000
بيجو
3008
540,000
5008
580,000
نيسان
جوك
355,000
قشقاى
435,000
هيونداى
كريتا
360,000
توسان
465,000
بريليانس
V3
260,000
V5
340,000
شيفورليه
اكوينوكس
540,000
شيرى
تيجو
240,000
فورد
كوجا
565,000
جيب
رينيجيد
420,000
كيا
سبورتاج
470,000
سوبارو
XV
420,000
تويوتا
CH-R
401,000
سانج يونج
تيفولى
315,000
سوزوكى
فيتارا
430,000
سيات
أتيكا
480,000
فولكس فاجن
تيجوان
610,000
فيات
500x
425,000
شنجان
CS35
230,000
فاو
X40
280,000