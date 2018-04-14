سيــارات

تعرف على أسعار السيارات الرياضية SUV خلال أبريل

شريف عيسىرصد "المال" أسعار 25 طرازاً تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV، والمتوافرة فى السوق المحلى، خلال شهر أبريل الجارى.وتتمتع الطرازات التى تم رصدها بكونها مزودة بمحرك تتراوح ما بين 1200 سى سى إلى 1600 سى سى، والمطروحة مقبل 19 علامة تجارية. ويوضح الجدول التالى أسعار ال
7:59 م, السبت, 14 أبريل 18 7:59 م, السبت, 14 أبريل 18

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عيسى

رصد “المال” أسعار 25 طرازاً تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدمات SUV، والمتوافرة فى السوق المحلى، خلال شهر أبريل الجارى.

وتتمتع الطرازات التى تم رصدها بكونها مزودة بمحرك تتراوح ما بين 1200 سى سى إلى 1600 سى سى، والمطروحة مقبل 19 علامة تجارية.

 ويوضح الجدول التالى أسعار الطرازات SUV خلال أبريل الجارى : 

العلامة التجارية

الطراز

السعر خلال ابريل

رينو

كادجار

390,000

كابتشر

325,000

داستر

285,000

بيجو

3008

540,000

5008

580,000

نيسان

جوك

355,000

قشقاى

435,000

هيونداى

كريتا

360,000

توسان

465,000

بريليانس

V3

260,000

V5

340,000

شيفورليه

اكوينوكس

540,000

شيرى

تيجو

240,000

فورد

كوجا

565,000

جيب

رينيجيد

420,000

كيا

سبورتاج

470,000

سوبارو

XV

420,000

تويوتا

CH-R

401,000

سانج يونج

تيفولى

315,000

سوزوكى

فيتارا

430,000

سيات

أتيكا

480,000

فولكس فاجن

تيجوان

610,000

فيات

500x

425,000

شنجان

CS35

230,000

فاو

X40

280,000

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً