تعرف على أسعار السيارات البيك أب خلال أبريل

سعرت شيفروليه الدبابة الفئة الكاملة بنحو 308.2 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات البيك أب “التجارية” استقرارًا لمختلف العلامات التجارية، ومنها «شيفروليه، ونيسان، وتويوتا» فى السوق المحلية خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكلاء المحليين.

وأبقت شركة المنصور للسيارات- الوكيل الحصرى للعلامة التجارية “شيفروليه” فى مصر، على أسعار سيارات شيفروليه الدبابة الفئة الأولى “شاسية” عند مستوى 278.7 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.

وحددت أسعار السيارات البيك أب من «شيفروليه الدبابة» الفئة الثانية “صندوق” بقيمة 279.2 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة “الكاملة” بنحو 308 آلاف و250 جنيهًا.

وتقدم شركة «المنصور للسيارات» إمكانية تزويد سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” الفئة الثانية والثالثة، بمجموعة من الكماليات الإضافية، ومنها أجزاء «شاشة داخلية “Touch”، وبلوتوث، ومكبر صوت، ومدخل بيانات USB، وكاميرا خلفية»، بسعر يصل إلى 5 آلاف جنيه».

وأوضحت الشركة أنها تتلقى الحجوزات على سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة”، عبر دفع العميل مقدم 100 ألف جنيه، على أن يتم التسلم خلال 30 يومًا.

شيفروليه الدبابة

أسعار سيارات نيسان البيك أب

استقرت أسعار سيارات نيسان «البيك أب» فئة الدابل كابينة (الباور+ مكيف)، عند مستوى 360 ألف جنيه خلال أبريل الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية عن شركة نيسان موتور إيجيبت.

نيسان البيك أب

أسعار السيارات البيك أب

أبقت شركة نيسان موتور أيجيبت على أسعار سيارات البيك أب فئة الكابينة المفردة (باور) بقيمة 256.5 ألف جنيه، فيما سُعرت فئة “باور+ تكييف” بنحو 262.5 ألف جنيه. نيسان البيك أب

أسعار تويوتا هايلوكس

استقرت أسعار سيارات تويوتا “هايلوکس” الفئة الأولى- عند مستوى 465 ألف جنيه خلال الشهر الحالي، وذلك بحسب القائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا إيجيبت- وكيل العلامة اليابانية في السوق المحلية.