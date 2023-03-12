تعرف على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 في الجيزة

تستمر معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الجيزة في طرح أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 بتخفيضات كبيرة للمواطنين بنسب تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، وذلك في ظل ارتفاع اسعار العديد من السلع الغذاية والاستهلاكية الضرورية والتي لا غني عنها في أي بيت مصري.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

كيلو الأر بسعر 14.5 جنيه.

كيلو السكر بسعر 14.5 جنيه.

كيلو الدقيق بسعر 17 جنيها.

مكرونة وزن 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

عدس وزن 500 جرام بسعر 21 جنيها.

فول معبأ وزن 500 جرام بسعر 19 جنيها.

زيت وزن 700 مللي بسعر 37.5 جنيه.

زيت خليط وزن 700 مللي بسعر 34 جنيها.

زيت وزن لتر بسعر 49 جنيها.

زيت عباد وزن 750 مللي بسعر 47 جنيها.

شاي العروسة وزن 250 جرام بسعر 33 جنيها.

شاي ليبتون وزن 250 جرام بسعر 40 جنيها.

خل وزن 900 مللي بسعر 6.5 جنيه.

سمن نباتي بسعر 40 جنيها.

صلصة علبة 24 ظرفا بسعر 40 جنيها.