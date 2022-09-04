تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أكدت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية على تطبيق زيادة أسعار السجائر المحلية ، وذلك بعد تلقي إخطار من الشركة الشرقية للدخان، ببدء تطبيق الزيادة من اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

أسعار السجائر الجديدة

سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر «بوكس 10» من 11.50 جنيه لـ13 جنيها.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة

كشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان أن الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى” أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر .

وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بحسب الشركة تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشار إبراهيم إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع إمبابي أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق.

وفي مارس الماضي قررت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار السجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر بقيمة جنيه واحد للعلبة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان في مصر، أعلنت في منتصف يوليو 2021 رفع أسعار السجائر وعشرة أنواع من الموجود في السوق المصرية، وشملت الجدول زيادة سعر علبة سجائر، كليوباترا بلاك إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) إلى 21 جنيها.

وفي 21 أكتوبر 2021 أعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات سجائر ”مونديال” تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها للعلبة.

وتعد الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل في مصر،