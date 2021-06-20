تعرف على أسعار الرخام والجرانيت خلال الشهر الماضي

استقرت أسعار الرخام خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بإبريل من العام نفسه، في حين سجل أعلى ارتفاع في أسعار الرخام خلال عام بنسبة تصل إلى 7.1%، وذلك في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2020، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر أن أسعار الرخام “جلالة فص”، استقر خلال شهر مايو، وسجل قيمة 150 جنيهًا، في حين سجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي قيمة 140 جنيهًا، بتراجع 7.1%.

وعلى صعيد رخام جلالة الدرج، فقد سجل المتر الطولي من رخام جلالة لايت قيمة 115 جنيهًا خلال شهر مايو ، وسجل قيمة 115 جنيهات خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء إلى أن الجرانيت الأحمر أسواني ترابيع سجل قيمة 425 جنيهًا، في حين سجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي قيمة 420 جنيهًا.

وسجل الجرانيت الأحمر أسواني درج قيمة 310 جنيهات خلال شهر مايو وسجل القيمة نفسها خلال الشهر نفسه من العام الماضي

وسجل المتر المربع من جرانيت رمادي ترابيع 360 جنيهًا خلال الشهر المذكور، في حين سجل جرانيت رمادي درج قيمة 270 جنيهًا خلال أبريل الماضي.