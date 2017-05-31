تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة

الصاوى أحمد: شهدت أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفاكهة ارتفاعا جديدا اليوم الأربعاء، حيث تراوحت أسعار البامية بين 25 إلى30 جنيها بدلا من 20 جنيها أمس. ووفقا لتجار فى الجيزة لـ"المـال" تتراوح أسعار الليمون بين 24 إلي 25 جنيها، والفلفل…

الصاوى أحمد:

شهدت أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفاكهة ارتفاعا جديدا اليوم الأربعاء، حيث تراوحت أسعار البامية بين 25 إلى30 جنيها بدلا من 20 جنيها أمس.

ووفقا لتجار فى الجيزة لـ”المـال” تتراوح أسعار الليمون بين 24 إلي 25 جنيها، والفلفل البلدي والرومي 10 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات، فيما تستقر أسعار الطماطم وفقا لمعدلاتها مسجلة بين 3 إلى 4 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن الفاصوليا بلغت 7جنيهات، وبلغ الباذنجان الأبيض والعروس 8 جنيهات وسجل سعر الثوم البلدى 20 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، والسبانخ 4 جنيهات والبصل 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.

وعلى صعيد الفاكهة يبلغ سعر الخوخ 7.5 جنيهات، والموز الجبلي 10 جنيهات والبرتقال 9 جنيهات والمشمش 13 جنيها، والتفاح المستورد تراوح سعره بين 15 إلي 25 جنيها، والكانتالوب بـ7 جنيهات، وسجلت أسعار التفاح البلدي بين 8 إلي 10 جنيهات بدلا من 7.5 جنيها أمس.