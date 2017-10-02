تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد:استقرت أسعار الخضروات اليوم الإثنين، عند نفس معدلاتها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 4 و5 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.وأكدوا أن سعر البطاطس 5 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيها، والبامية 15 جنيها.وأوضحوا أن أسعار الليمون تتراوح من 8 الي 10 جنيه

الصاوي أحمد:

استقرت أسعار الخضروات اليوم الإثنين، عند نفس معدلاتها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 4 و5 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.

وأكدوا أن سعر البطاطس 5 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيها، والبامية 15 جنيها.

وأوضحوا أن أسعار الليمون تتراوح من 8 الي 10 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيها والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 6 جنيهات والملوخية 6 جنيهات .

وشهدت أيضا أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار وسجل سعر كيلو التفاح المستورد الأحمر 28 جنيها، والتفاح المستورد الأصفر 20 جنيها، والتفاح السكرى 30 جنيها، والتفاح المستورد الأخضر 30 جنيها، والكانتلوب 8 جنيهات، والبرقوق 25 جنيها، والعنب البناتي الأحمر والأخضر 13 جنيهات، وعنب كارمسون 13 جنيهات، والعنب البلدى 6 جنيهات.