تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-7-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الأحد 25-7-2021 عقب انقضاء إجازة عيد الاضحى ،وسجلت الطماطم 4بدلا من 3.5جنيه ،و البطاطس من 5إلي 8جنيهات بدلا من 6جنيهات ،و البامية 12جنيها ، الكوسة 10جنيهات بدلا من 8جنيهات،والليمون 16جنيها .

وأضاف التجار أن هناك ثبات بسعر الخيار البلدي عند 8جنيهات،والخيار الصوب 10جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية متوسطة الجودة 14جنيها ،والبامية الفلاحي 15جنيها،والبصل الذهبي 3.5 جنيه.

اسعار الخضروات

وأوضح التجار أن البصل الأبيض سجل جنيهين ،والبصل الأصفر 4 جنيهات،والبطاطس بين 5جنيهات إلى 8 جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي 8جنيهات ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وكشف التجار أن سعر الليمون تراوح بين 16إلي 20جنيها بحسب الجودة،الفلفل الألوان من 10إلي 16جنيها،الفاصوليا20جنيها،ورق العنب20إلي 22جنيها.

واشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي ب5جنيهات ،والبصل الأحمر،5 جنيهات ،والبصل الابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

والمح التجار إلى أن الجزر من 8جنيهات حتي 12جنيها للكيلو،والفلفل الرومي 8جنيهات،والفلفل الحامي10جنيهات ،والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5جنيهات،والباذنجان الملون 6جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود 4جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان: 16جنيها

البامية :15جنيها

البصل :5جنيهات

الطماطم :4جنيهات

البطاطس :8جنيهات

الثوم :25جنيه

الكوسة : 10جنيهات

الفاصوليا:18جنيها

الباذنجان الابيض : 5جنيهات

الليمون: 16جنيها

الفلفل :8جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 7.5إلي15جنيها

الكنتالوب:6جنيهات

الشمام :6.5جنيه

البرقوق:30جنيها

المشمش :35جنيها

البرتقال الصيفي:7.5جنيه

التفاح :30إلي 45جنيها

الخوخ :35جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :30جنيها للواحدة

التفاح البلدي :20جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

و تذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاحد وتراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 150قرشا إلى325قرشا،والبطاطس من 300قرش إلى550قرشا.

وسجل سعر الخيار 3إلى6جنيهات،والجزر 350قرشا إلى 400قرش،والباذنجان الرومي 250قرشاإلى300قرش،والباذنجان العروس 250قرش إلى350قرشا.

وتراوح القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 15جنيها ،الفاصوليا 12جنيها،والجوافة 15جنيها،والكانتالوب 2إلي 5جنيهات،والكوسة 5جنيهات والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 6جنيهات.