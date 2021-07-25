تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-7-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الأحد 25-7-2021 عقب انقضاء إجازة عيد الاضحى ،وسجلت الطماطم 4بدلا من 3.5جنيه ،و البطاطس من 5إلي 8جنيهات بدلا من 6جنيهات ،و البامية 12جنيها ، الكوسة 10جنيهات بدلا من 8جنيهات،والليمون 16جنيها .
وأضاف التجار أن هناك ثبات بسعر الخيار البلدي عند 8جنيهات،والخيار الصوب 10جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية متوسطة الجودة 14جنيها ،والبامية الفلاحي 15جنيها،والبصل الذهبي 3.5 جنيه.
اسعار الخضروات
وأوضح التجار أن البصل الأبيض سجل جنيهين ،والبصل الأصفر 4 جنيهات،والبطاطس بين 5جنيهات إلى 8 جنيهات،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي 8جنيهات ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وكشف التجار أن سعر الليمون تراوح بين 16إلي 20جنيها بحسب الجودة،الفلفل الألوان من 10إلي 16جنيها،الفاصوليا20جنيها،ورق العنب20إلي 22جنيها.
واشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي ب5جنيهات ،والبصل الأحمر،5 جنيهات ،والبصل الابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.
والمح التجار إلى أن الجزر من 8جنيهات حتي 12جنيها للكيلو،والفلفل الرومي 8جنيهات،والفلفل الحامي10جنيهات ،والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .
وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5جنيهات،والباذنجان الملون 6جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود 4جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
اسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان: 16جنيها
البامية :15جنيها
البصل :5جنيهات
الطماطم :4جنيهات
البطاطس :8جنيهات
الثوم :25جنيه
الكوسة : 10جنيهات
الفاصوليا:18جنيها
الباذنجان الابيض : 5جنيهات
الليمون: 16جنيها
الفلفل :8جنيهات
ملوخية بلدى:8جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب : 7.5إلي15جنيها
الكنتالوب:6جنيهات
الشمام :6.5جنيه
البرقوق:30جنيها
المشمش :35جنيها
البرتقال الصيفي:7.5جنيه
التفاح :30إلي 45جنيها
الخوخ :35جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :30جنيها للواحدة
التفاح البلدي :20جنيها
المانجو :10إلي 25جنيها
اسعار الخضروات في سوق العبور
و تذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الاحد وتراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 25جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 150قرشا إلى325قرشا،والبطاطس من 300قرش إلى550قرشا.
وسجل سعر الخيار 3إلى6جنيهات،والجزر 350قرشا إلى 400قرش،والباذنجان الرومي 250قرشاإلى300قرش،والباذنجان العروس 250قرش إلى350قرشا.
وتراوح القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 12إلي 15جنيها ،الفاصوليا 12جنيها،والجوافة 15جنيها،والكانتالوب 2إلي 5جنيهات،والكوسة 5جنيهات والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 6جنيهات.