تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا فى السوق، اليوم الخميس، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه في المتوسط، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات مؤخرًا، والفلفل البلدى 6 جنيهات، والفلفل الرومى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيهًا.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن سع

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا فى السوق، اليوم الخميس، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه في المتوسط، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات مؤخرًا، والفلفل البلدى 6 جنيهات، والفلفل الرومى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيهًا.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيهات للرابطة، والفاصوليا 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والبامية 10 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيهًا، والباذنجان الرومى 2.5 جنيه، والباذنجان “العروس” 4 جنيهات، والثوم 12 جنيهًا، والجزر 4 جنيهات، وورق العنب 12 جنيهًا، وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه للواحدة.

وعلى مستوى الفاكهة سجل سعر البرتقال الصيفي 4 جنيهات، والتفاح البلدي 8 جنيهات، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 12 جنيهًا، والمشمش 15 جنيهًا، والكنتالوب 6، والبلح من 6 إلى 7، والموز 7.5 جنيه، والبطيخ يتراوح سعره بين 15 و35 للواحدة.