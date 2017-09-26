تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسواق الجيزة. وسجل سعر الطماطم 5 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات، والخيار البلدي 6 جنيهات، الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات.وتراوح سعر البطاطس بين 4 إلى 5 جنيهات،

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسواق الجيزة.

وسجل سعر الطماطم 5 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات، والخيار البلدي 6 جنيهات، الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات.





وتراوح سعر البطاطس بين 4 إلى 5 جنيهات، البصل الأحمر 5 جنيهات ، والبصل الأبيض 4 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، الثوم البلدي 20 جنيها للكيلو، والثوم الصيني 15 جنيها،والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات.





وبلغت الملوخية 2 جنيه للرابطة، والليمون 14 جنيها، الكوسة 10 جنيهات والبامية 20 جنيها، والفلفل الألوان 14 جنيها، السبانخ 2 جنيه للرابطة، القلقاس 12 جنيها، والفاصوليا 20 جنيها.





وشهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارا أيضا.

وسجل سعر كيلو التفاح المستورد الأحمر 30 جنيها، والتفاح المستورد الأصفر 26 جنيها، والتفاح السكري 27 جنيها، والتفاح المستورد الأخضر 30 جنيها، والكنتالوب 10 جنيهات، والبرقوق 25 جنيها.



وبلغ سعر العنب البناتي الأحمر والأخضر 10 جنيهات، عنب كرمسون 12 جنيها، عنب بلدي 10 جنيهات، والموز البلدي 13 جنيها، والمانجو الزبدية 12 جنيها، المانجو العويسي 25 جنيها،الكمثرى 8 جنيهات، الجوافة 12 جنيها، البلح أصفر “البارحي” 20 جنيها، والبلح الأحمر 6 جنيهات، الرمان 10 جنيهات.



