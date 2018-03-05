تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الاثنين

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات، اليوم الأثنين مقارنة بالأمس، وفق تجار بالأسواق. وسجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة بين 2 و3 جنيهات بدلا من 5 مؤخرا والبطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات ،والبصل 3.5 جنيها والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.وأوضح التجار أن سعر الكوسة تراوح

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات، اليوم الأثنين مقارنة بالأمس، وفق تجار بالأسواق.

وسجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة بين 2 و3 جنيهات بدلا من 5 مؤخرا والبطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات ،والبصل 3.5 جنيها والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 4 إلي6 جنيهات والخيار 5 جنيهات والثوم البلدي “خزين ” 20 جنيها والأخضر بـ5 جنيهات والفلفل البلدي /الرومي من 6 جنيهات إلى 8 والباذنجان الرومي /البلدي 5 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن سعر الملوخية 10جنيهات والجزر 4 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس من 5 إلى 8 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة حيث ترواح كيلو اليوسفي من 5 إلى 6.5، والبرتقال أبو سرة بـ 6.5 إلي 7 والتفاح المستورد اللبناني بين 17 و 20 جنيها والأمريكي من 25 إلي 30 جنيها والموز البلدي بين 10 و 12 جنيها .



وأوضح التجار أن سعر المانجو 30 جنيها والفراولة 10 جنيهات والرومان 10جنيهات والجوافة 7 والبلح من 6 إلى 7 جنيهات، العنب المستورد أسود /أحمر 30 جنيها والحرنكش بـ15 جنيها الكمثرى بـ15 جنيها.