تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين

انخفاض أسعار الليمون في الأسواق الصاوي أحمد:تراجعت أسعار الليمون في أسواق محافظة الجيزة متراوحة بين 3 جنيهات إلي 8 جنيهات مقارنة بـ10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي طبقا لتجار خضراوات وفاكهة.وأكد التجارلـ"المال " أن الطماطم تراوح سعرها بين 2.5 و3 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات والفلفل من 8 إلي

انخفاض أسعار الليمون في الأسواق



الصاوي أحمد:

تراجعت أسعار الليمون في أسواق محافظة الجيزة متراوحة بين 3 جنيهات إلي 8 جنيهات مقارنة بـ10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي طبقا لتجار خضراوات وفاكهة.

وأكد التجارلـ”المال ” أن الطماطم تراوح سعرها بين 2.5 و3 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات والفلفل من 8 إلي 9 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر البصل الأصفر “الجديد” مستقر عند 2.5 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبسلة 6، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، والثوم البلدي 20.

وكشفوا أن سعر الخيار 5، والملوخية 13، والباذنجان “العروس” 5، والرومي 4، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5.

وسجلت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الأسواق 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، الليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.