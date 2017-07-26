تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالأسواق

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأربعاءن استقرار فى أسواق التجزئة، وسط توقعات عدد من التجار فى محافظة الجيزة لـ"المال" بارتفاع أسعار بعض أصناف الفاكهة الصيفية الأيام المقبلة، خاصة مع زيادة الأعباء وتكاليف النقل ومصروفات الجني بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 46 إلى 100

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأربعاءن استقرار فى أسواق التجزئة، وسط توقعات عدد من التجار فى محافظة الجيزة لـ”المال” بارتفاع أسعار بعض أصناف الفاكهة الصيفية الأيام المقبلة، خاصة مع زيادة الأعباء وتكاليف النقل ومصروفات الجني بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 46 إلى 100% نهاية يونيو الماضى.

ووفقا للتجار يتراوح سعر التين البرشومي بين 8 إلي 10 جنيهات، والمانجو “السكري” بين 10 إلي 15 جنيها، وسجل البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20 جنيها، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات.



وشهدت أغلب أصناف الخضراوات استقرارا، وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات، والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 8 جنيهات حسب الصنف والجودة، والخيار تراوحت أسعاره بين 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والملوخية 7 جنيهات، ورغم استقرار الأسعار اليوم، إلا أن البسلة قفزت إلى 15 جنيها اليوم بدلا من 8 جنيهات منذ أسبوع.