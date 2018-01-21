تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة.. الأحد

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضراوات، معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الراهنة، وتراوحت الطماطم - الأحد – من 2 جنيه بسوق التجزئة إلى 3.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 3.5 والبصل من 3.5 إلى 5 جنيهات والكوسة 5 جنيهات.وأكد تجار - فى الجيزة – أن سعر الخيار 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والسبانخ ب

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات، معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الراهنة، وتراوحت الطماطم – الأحد – من 2 جنيه بسوق التجزئة إلى 3.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 3.5 والبصل من 3.5 إلى 5 جنيهات والكوسة 5 جنيهات.

وأكد تجار – فى الجيزة – أن سعر الخيار 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والسبانخ بـ2 جنيه والفاصوليا بـ2.5 جنيه والملوخية بـ4 جنيهات للكيلو والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن الثوم يتراوح من 15 إلى 19 جنيها والقلقاس بـ5 جنيهات والبروكلي بـ5 جنيهات والفلفل الرومي بـ5 جنيهات والجزر 4 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والبسلة 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ10 جنيهات والفلفل البلدي بـ8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البرتقال اليوسفى 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 أيضا والكانتالوب 6 جنيهات.