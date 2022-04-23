تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار الخضار والفاكهة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وهي شركات الأهرام والنيل والإسكندرية بتخفيضات عن السوق المحلية بنسبة تصل إلى 20٪، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع أسعار السلع من خضراوات وفاكهة.
أسعار الخضار
كيلو الطماطم بسعر 11 جنيها
كيلو البطاطس 6 جنيهات
كيلو الخيار بسعر 8 جنيهات
كيلو الكوسة بسعر 7 جنيهات
كيلو البصل أبيض 3.75 جنيه
كيلو البصل الاحمر 3.75 جنيه
كيلو الفاصوليا 12.5 جنيه
كيلو ورق العنب بسعر 19 جنيها
كيلو الجزر 6.5 جنيه
كيلو باذنجان رومي 7.5 جنيه
كيلو باذنجان عروس 7 جنيهات
كيلو فلفل رومي 10 جنيهات
كيلو فلفل بلدي 4.5 جنيه
كيلو فلفل ألوان 23 جنيه
كيلو ليمون 13 جنيها
كيلو بروكلي 12 جنيها
أسعار الفاكهة
كيلو فراولة 13 جنيها
كيلو كمثرى لبناني 50 جنيها
كيلو عنب أسود 35 جنيها
كيلو خوخ 20 جنيها
كيلو كنتالوب 14 جنبها
كيلو يوسفي بسعر 10 جنيهات
كيوي بسعر 2 جنيه للقطعة
كيلو تفاح أحمر إيطالي 28 جنيها
كيلو أفوكادو بسعر 60 جنيها