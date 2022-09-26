تعرف على أسعار الجواكت الجلد في مصر 2022 – 2023 للرجالي والحريمي

يبحث الكثير من المستهلكين قبل حلول فصل الشتاء، عن أسعار الجواكت في مصر للموسم 2022 – 2023، والتي مثلها كمثل مختلف أنواع السلع شهدت ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج.

وتقدم بوابة المال الإلكترونية، أسعار الجواكت في مصر 2022 – 2023، والتي تراوحت من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه للرجالي، ومن 300 جنيه وحتى 1400 جنيه للحريمي، وذلك في محال الملابس في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

أسعار الجواكت الجلد الرجالي في مصر

جاكت جلد قصير بسوستة للرجال بسعر 500 جنيه.

جاكت بامب منفوخ بجيوب وسوستة بسعر 500 جنيه.

جاكت هودي رجالي مبطن فرو ذهبي بسعر 500 جنيه.

جاكت جلد للرجال ألوان بسعر 675 جنيهًا

جاكت منفوش بسعر 700 جنيه.

جاكت جلد ثقيل مخطط بسعر 800 جنيه.

جاكت جلد سادة بسعر 1000 جنيه.

جاكت منفوش مخيط ألوان بسعر 1200 جنيه.

جاكت هارلي أسود جلد طبيعي بسعر 1300 جنيه.

جاكت جلد طبيعي بسعر 1500 جنيه.

جاكت جلد طبيعي هارلي بسعر 1640 جنيهًا.

جاكت جلد بفرو داخلي من دير بسعر 2000 جنيه.

اسعار الجواكت الجلد الحريمي في مصر

جاكت من الجلد الصناعي بباقة من الفرو من بسعر 300 جنيه.

جاكت خامة جلد ناعم بسعر 645 جنيهًا.

جاكت جلد طبيعي بسعر 700 جنيه.

جاكت من الشمواه مع جيب جلد بسعر 800 جنيه.

جاكت جلد مبطن بكم بسعر 890 جنيه.

جاكت جلد من قطعة واحدة بسعر 900 جنيه.

جاكت جلد بسوستة مع جيوب أمامية ألوان بسعر 1000 جنيه.

جاكت من الجلد الصناعي سوستة بسعر 1350 جنيها.

جاكت جلد هوديني نسائي بسعر 1400 جنيه.