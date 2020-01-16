تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بمصر الجديدة ..( تفاصيل)

حددت محافظة القاهرة قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر السكني 2000 جنيه وذلك في حي مصر الجديدة وهي نفس القيمة التي حددتها للمتر التجاري والإداري في الحى للشواع الرئيسية التي يبلغ عرضها أكبر من 25 متر مربع، في حين سجل قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر الصناعي قيمة 1000 جنيه ، وقامت المحافظة بتقسيم المناطق وفقًا لعرض الشوارع الرئيسية.



ضمت الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 متر كل من شارع العروبة وشارع أبو بكر الصديق وشارع جسر السويس وشارع صلاح سالم وشارع السيد الميرغني وشارع الثورة وشارع الخليفة المأمون شارع إسماعيل الفنجري شارع المعهد الاشتراكي وشارع النزهة ميدان روكسي ميدان الإسماعيلية ميدان سفير وشارع الحجاز.



2000 جنيه سعر المتر التجاري في التصالح في مخالفات البناء

حددت محافظة القاهرة قيمة 1400 جنيه للمتر السكني في الشوارع التي يقل عرضها عن 25 متر وتزيز عن 10 أمتار في حين بلغ قيمة التصالح للمتر التجاري 2000 جنيه والإداري 1400 جنيه ، في حين سجل سعر المتر الصناعي في التصالح في مخالفات البناء قيمة 800 جنيه.



كما حددت شوارع أحمد إسماعيل والزهور والفريق محمود شكري و عمارات العبورو الشهيد احمد زكى و السخاوي ومنشية البكري والمقريزي ومنشية البكري والقبة وشارع رمسيس و إحسان عبد القدوس.



بالإضافة إلى شارع السبكي والأندلس ونزيه خليفة وشارع البادية وشارع عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وحسين كامل سليم وشارع دمشق وبيروت وأباظة واسكندرية.

مخالفات البناء

بينما بلغ قيمة سعر المتر السكني في الشوارع الأقل من 10 أمتار ألف جنيه بينما سجل المتر التجاري قيمة 2000 جنيه والإداري سجل 1200 جنيه في حين بلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر الصناعي قيمة 800 جنيه



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية

