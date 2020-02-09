عقـــارات

تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء في حي النزهة

وسجل أقل سعر للتصالح في المتر السكني ألف جنيه
محمود زكي 9:09 م, الأحد, 9 فبراير 20 9:09 م, الأحد, 9 فبراير 20

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قررت  محافظة القاهرة تحديد 2000 جنيه أقصى سعر للمتر السكني في حي النزهة مقابل التصالح في مخالفات البناء، وهي  نفس القيمة للوحدات التجارية والإدارية بالنسبة القاطنة بشوارع يبلغ عرضها أكبر من 25 مترا مربعا في حي النزهة، وفقًا للتقرير الصادر عن المحافظة، والتي قالت فيه إن الشوارع الرئيسية ممثلة في ميدان الحجاز  ميدان سانت فاتيما وشارع الحجاز وعمار بن ياسر وعبد الحميد بدوي وشارع العروبة والمنتزة بمنطقة النزهة، في حين ضمت منطقة شيراتون المطار كل من شوارع المشير أحمد إسماعيل، وشارع أنقرة ومنطقة صقر قريش ومنطقة صن مول.

في حين ضمت النزهة الجديدة شوارع طه حسين ومحمد رفعت وجوزيف تيتو والمدينة المنورة وغيرها من المناطق.

بينما سجلت الشوارع التي يقل عرض الشارع عن 25 متر وأكبر من 10 أمتار قيمة 1400 جنيه للسكني و2000 جنيه التجاري، بينما يبلغ سعر المتر للصناعي قيمة 800 جنيه.

وضمت تلك المنطقة شوارع سليمان عزمي، وعلي عبدالرازق، وعدد من الشوارع المتفرعة من عمار بن ياسر والحجاز وسانت فاتيما، بينما ضمت منطقة شيراتون المطار  كمال حسن علي شارع جاد الحق وشارع خالد بن الوليد ومصطفى رفعت وضمت النزهة الجديدة شوارع متفرعة من طه حسين ومحمد رفعت وجوزيف تيتو وزهرة المدائن.

وسجلت تقديرات قيمة التصالح على مخالفات البناء للمناطق التي يقل عرض شوارعها عن 10 أمتار قيمة ألف جنيه للسكني و2000 جنيه للمتر التجاري و1200 جنيه للمتر الإدارية و800 جنيه للصناعي.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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