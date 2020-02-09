تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء بـ«مصر الجديدة»

حددت محافظة القاهرة قيمة 2000 جنيه كحد أقصى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حي مصر الجديدة، طبقًا للقانون رقم 17 لعام 2019، في حين سجل أقل سعر للمتر ألف جنيه للسكني.

وبلغ قيمة التصالح للمتر التجاري والإداري 2000 جنيه أيضًا كحد أقصى في الشوارع التي يزيد عرضها على 25 مترا في مصر الجديدة، التي تضم شارع العروبة وأبو بكر الصديق وجسر السويس وصلاح سالم والسيد المرغني والثورة وشارع الخليفة المأمون، إضافة إلى الفنجري والمعهد الاشتراكي وميدان روكسي وكذلك ميدان الإسماعيلية وسفير والحجاز.

في حين بلغ سعر المتر السكني للشوارع التي تزيد عرضها على 10 أمتار، وتقل عن 25 مترًا قيمة 1400 جنيه و2000 جنيه للمتر الإداري والتجاري، في حين سجل الصناعي قيمة 800 جنيه.

مصر الجديدة

وضمت تلك الشوارع أحمد اسماعيل باشا والزهور والفريق محمود شكري والشهيد أحمد زكي ومنشية الطيران عمارات العبور شارع القبة ومنشية البكري وشارع لطفي والسخاوي وإحسان عبد القدوس وعثمان بن عفان واسكندرية وعمر بن الخطاب ومصطفى طبالة ومهيب حسن قاسم.

بالإضافة إلى شوارع قايتباي وأمين الخولي وشارع المثقفين وشارع المقريزي والسبكي وشارع غانا وشارع رمسيس وبطرس غالي.

بينما حددت محافظة القاهرة قيمة ألف جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري والإداري في الشوارع التي يقل عرضها عن 10 أمتار التي عادة ما تكون شوارع جانبية.