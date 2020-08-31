تعرف على أسعار الإقامة في فنادق دهب خلال الصيف (صور)

ترصد “المال” في هذا التقرير أسعار الإقامة في فنادق دهب والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار لإعادة التشغيل.
وتعد دهب مدينة سياحية تقع بمحافظة جنوب سيناء، وهي الأشهر بعد مدينة شرم الشيخ من حيث أعداد السائحين الوافدين إليها، حيث تقع على خليج العقبة عند البحر الأحمر جنوب شرق شبه جزيرة سيناء على بعد حوالي 100 كيلو متر من شرم الشيخ.
وتضم دهب خليجين هما القورة الذي يقع وسط المدينة، والجونا، كما تشتهر، بشواطئها الخلابة وممارسة رياضات الغوص وركوب الأمواج والقفز بالمظلات.
أسعار فنادق دهب وفقاً لمواقع الحجز الإلكتروني
وفيما يلي أسعار الإقامة في 10 فنادق بمدينة دهب، حيث نوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار المذكورة قد تشمل رسومًا إضافية.
منتجع سويس إن
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1200 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.
فندق Inmo Divers Home في دهب
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 600 جنيه في الليلة، شامل الإفطار.
منتجع تروبيتل دهب اواسيز
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 950 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.
فندق لو ميريديان دهب
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1050 جنيه في الليلة، شامل الإفطار.
منتجع دانيلا دايفينج ريزورت دهب
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 890 جنيه في الليلة، شامل الإفطار.
منتجع جنة سينا
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 760 جنيه في الليلة، شامل الإفطار.
منتجع بلو بيتش كلوب
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 830 جنيه في الليلة، شامل الإفطار.
فندق اكاسيا
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 980 جنيه في الليلة، شامل الإفطار.
منتجع جاز دهبية
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1550 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.
منتجع Tirana Dahab Resort
سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1100 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء.