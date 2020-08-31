تعرف على أسعار الإقامة في فنادق دهب خلال الصيف (صور)

ترصد “المال” في هذا التقرير أسعار الإقامة في فنادق دهب والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار لإعادة التشغيل.

وتعد دهب مدينة سياحية تقع بمحافظة جنوب سيناء، وهي الأشهر بعد مدينة شرم الشيخ من حيث أعداد السائحين الوافدين إليها، حيث تقع على خليج العقبة عند البحر الأحمر جنوب شرق شبه جزيرة سيناء على بعد حوالي 100 كيلو متر من شرم الشيخ.

وتضم دهب خليجين هما القورة الذي يقع وسط المدينة، والجونا، كما تشتهر، بشواطئها الخلابة وممارسة رياضات الغوص وركوب الأمواج والقفز بالمظلات.

أسعار فنادق دهب وفقاً لمواقع الحجز الإلكتروني

وفيما يلي أسعار الإقامة في 10 فنادق بمدينة دهب، حيث نوه موقع الحجز الإلكتروني booking، بأن الأسعار المذكورة قد تشمل رسومًا إضافية.

منتجع سويس إن

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1200 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء. سويس ان

فندق Inmo Divers Home في دهب

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 600 جنيه في الليلة، شامل الإفطار. Inmo

منتجع تروبيتل دهب اواسيز

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 950 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء. تروبيتال

فندق لو ميريديان دهب

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1050 جنيه في الليلة، شامل الإفطار. ميريديان ..احد فنادق دهب

منتجع دانيلا دايفينج ريزورت دهب

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 890 جنيه في الليلة، شامل الإفطار. دانيلا

منتجع جنة سينا

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 760 جنيه في الليلة، شامل الإفطار. جنة سينا

منتجع بلو بيتش كلوب

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 830 جنيه في الليلة، شامل الإفطار. بلو بيتش

فندق اكاسيا

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 980 جنيه في الليلة، شامل الإفطار. اكاسيا

منتجع جاز دهبية

سعر الإقامة في الغرفة الدبل (المزدوجة) 1550 جنيه في الليلة، شامل الإفطار والعشاء. جاز دهبية

منتجع Tirana Dahab Resort