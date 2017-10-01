تعرف على أسعار الأسمدة المدعمة قبل وبعد الزيادة

الصاوي أحمدرفعت وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي سعر شيكارة الأسمدة الأزوتية -الأحد - المدعمة بنحو 10جنيهات ليصل سعر الطن الواحد ل3200جنيها بدلا من 3000جنيه قبل الزيادة ليصل السعر النهائي لـ160جنيه للشيكارة بدلا من 150جنيه قبل الزيادة (الطن /20شيكارة ).واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزرا

الصاوي أحمد

رفعت وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي سعر شيكارة الأسمدة الأزوتية -الأحد – المدعمة بنحو 10جنيهات ليصل سعر الطن الواحد ل3200جنيها بدلا من 3000جنيه قبل الزيادة ليصل السعر النهائي لـ160جنيه للشيكارة بدلا من 150جنيه قبل الزيادة (الطن /20شيكارة ).

واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها -اليوم – قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من غد الإثنين بجميع الجمعيات الزراعية.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات خاصة لـ”المال ” إن لجنة الأسمدة ليست صاحبة القرار الذى تم اتخاذه من قبل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى باعتبارها الجهات المسئولة، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية اعتمدت القرار بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلى وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.