تعرف على أسعار الأسمدة الحرة في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الأسمدة تبانيا في السوق المصرية في صنفي اليوريا والنترات وسجل الطن ما بين 8 الآف إلي 10 الآف جنيه حسب المسافة والنوعية بينما تسجل سعر طن الاسمدة ذاتها اقترابا من حاجز ال1000 دولار في الخارج بما يقارب 20 ألف جنيه تقريبا وسط توقعات بهدوء الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقا لعدد من التجار المتعاملين في السوق المحلية .

وأكد مصدر بوزارة الزراعة ل”المال ” أنه سيتم تقييم للموسم الصفي الحالي في صرف الاسمدة في إجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة التي ستعقد بعد 15 يوما مشيرا الي ان غالبية المزارعين حصلو علي حصصهم المدعمة .

كما واصلت أسعار الأسمدة المتخصصة والمركبة والمخصبات الزراعية تباينها في الأسواق وسجل طن سوبر فوسفات الكالسيوم 4500 جنيه، وسلفات النشادر 9 آلاف إلى 10.5 ألف جنيه للطن، طبقا لتصريحات عدد من التجار لـ”المال”.

ويطلق على هذه النوعية “سماد مركب” لوجود عنصرين أو أكثر يتكون منه الصنف، بخلاف السماد الأحادي مثل “اليوريا” و”النترات” التي تتكون من عنصر واحد.

وذكر التجار أن سعر سلفات البوتاسيوم 23 إلى 30 ألف جنيه، ونترات الكالسيوم من 20 إلى 30 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن حامض الفسفوريك 18 ألف جنيه، وسلفات المغنسيوم 8000 جنيه، وسماد NPK من 35 إلى 65 ألف جنيه.

وصعدت أيضا أسعار سماد اليوريا (46.5% أزوت) مخصوص بنسبة 1.5%، ليسجل سعر الطن حوالي 8679 جنيها، وفقا لموقع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .

كما سجلت سلفات النشادر (20.6%) ارتفاعا في نسبة التغير الأسبوعية بمعدل 3.3% ليصل سعر الطن لحوالي 6700 جنيه.

وسجل إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن الأسمدة الفوسفاتية 3.4 مليون طن سنويا.

ويصل إنتاج مصر من اليوريا حوالي 6.7 مليون طن إلي حوالي 2.9 طن للاستهلاك المحلي و 3.8 طن كصادرات خارجية، وفقا لآخر الإحصائيات عام 2020.