تعرف على أسعار الأرز في منافذ التموين

شهدت أسعار الأرز استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس 15-12-2022، في منافذ التموين، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 6.5 شهر، ولا توجد أزمة في طرحه على البطاقات التموينية وفي السوق المحلية.

سعر كيلو الأرز في التموين

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر الأرز في البطاقة التموينية 10.5 جنيه، ويتم طرح أنواع أخرى من الأرز الابيض رفيع الحبة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح من 13.5 إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك كسلعة حرة خارج البطاقة التموينية.

كما أنه يتم تدبير نحو 13 ألف طن أرز خلال شهر ديسمبر الجاري بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 5 آلاف طن حر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

يذكر أنه يحق لكل بطاقة تموينية صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقة، بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، بالإضافة إلى زجاجة زيت 800 ملي بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقات، وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد عن ذلك يحصل 2 كيلو إضافي.