تعرف على أسعار الأرز الهندي في التموين

طرحت المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأرز الهندي في منافذ التموين، ضمن المقررات التموينية التي يتم طرحها على حاملي البطاقات، وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الحصص التموينية لشهر سبتمبر الجاري.

وبلغت نسبة الصرف 30% منذ بداية الشهر وحتي اليوم 5 سبتمبر، كما يتم صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيد على 72 مليون بطاقة تموينية، منهم 36 مليون مواطن مستفيدين من الدعم الاستثنائي المخصص للأسر الاكثر احتياجًا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أن الارز الهندي الذي تم طرحه في التموين، يأتي ضمن المناقصة التي تم استيرادها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طبقَا للمواصفات المصرية القياسية رقم 2244 لسنة 2006.

كانت التموين استلمت 50 ألف طن أرز شعير هندي في نهاية أغسطس الماضي، إذ أن تلك الكميات كان تم الاتفاق على استيرادها خلال يونيو الماضي.

وتم حتى الآن طرح نوعين من الارز الهندي في منافذ التموين، وهما أرز خمس نجوم نسبة كسر 10% وتعبئة شركة مضارب كفر الشيخ، وأرز فيرونا نسبة كسر 10% وتعبئة شركة مضارب الدقهلية.

أسعار الأرز الهندي في التموين

أرز خمس نجوم 1 كيلو بسعر 10.5 جنيه.

أرز فيرونا 1 كيلو بسعر 10.5 جنيه.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قال أمس الأحد في تصريحات تلفزيونية ، إنه يتم حاليا إعداد مذكرة استرشادية سيتم إرسالها إلى جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك بشأن سعر الأرز المطروح في الاسواق.

يتم طرح الأرز المعبأ في السوق الحرة، بأسعار تتراوح من 17 جنيهًا لأقل سعر، و20 جنيهًا لأعلي سعر.

وأضاف المصيلحي أنه عند تطبيق تسعير كيلو الأرز عند 12 جنيها للسائب و15 جنيها للمعبأ أي كان ماركته سيكون لمدة 3 أشهر، لافتًا إلى أنه لو لم يتم ضبط الأسعار سيكون هناك تدخل آخر من جانب الحكومة في سلعة الأرز في السوق المحلية.

وأشار المصيلحي إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ بنسبة 5٪، وفعليا سيتم يوم 15 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن مصر تحقق الاكتفاء ذاتي من الأرز، موضحَا أن إستيراد الأرز يأتي عند ارتفاع الأسعار محليا، لذلك تم استيراد 50 ألف طن أرز هندي يكفي لمدة شهرين لحين طرح الأرز المحلي بعد استلام الكميات المستهدفة.

يشار إلى أنه مستهدف استلام 1.5 مليون طن ارز من المزارعين خلال الموسم الجاري.