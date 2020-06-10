تعرف على أسعار الأراضي الخدمية المطروحة من المجتمعات العمرانية بمدينة برج العرب

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضي بأنشطة خدمية في مدينة برج العرب للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الأولى تقع في الحى السكنى الثالث بمساحة 500 متر مربع بنشاط تجارى وبسعر متر يبلغ 14110 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40٪ من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي ودورين متكررين.

ولفتت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع بالمنطقة الشريطية بالمجاورة الخامسة بمساحة 586 م2 بنشاط تجارى إدارى على أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40 %من المساحة المخصصة للخدمة

بينما يبلغ الارتفاع المسموح به ارضي + 2 دور متكررعلى ان يكون الأرضي والأول تجاري والثانى إدارى وقد حددت الهيئة سعر المتر 8675 جنيه.

وأشارت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تقع بالمحور المركزى الغربى بمساحة 2500 م2 بنشاط بنزينه، ذلك بسعر متر بلغ حوالي 3355 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 15٪ من إجمالي مساحة الأرض.