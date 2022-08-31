تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022

قامت “المال” بجولة داخل أروقة معرض أهلا مدارس 2022، والذي افتتحه اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأعضاء اتحاد الغرف التجارية.

قائمة أسعار الأدوات المدرسية في أهلا مدارس

علبة قلم جاف 12 قلما 20 جنيها بدل 30 جنيها

علبة قلم جاف ماي تيك تركي بسعر 30 جنيها بدل 45 جنيها

أستيكة كبيرة 5 جنيهات بدل 10 جنيهات

براية معدن 2 سلاح 5 جنيهات بدل 10 جنيهات

اسكتش رسم ديزني كبير 12 جنيها بدل 20 جنيها

اسكتش رسم ديزني صغير 6 جنيهات بدل 10 جنيهات

عرض 3 كشكول دبوس A4 25.5 جنيه بدل 37 جنيها

قلم رصاص 12 قلم مصر 9 جنيهات بدل 15 جنيها

قلم ديزني أشكال 7.5 جنيه بدل 12 جنيها

مسطرة أشكال هندسية 1.5 جنيه بدل 3 جنيهات

تيكت مدرسة 1×10 10 جنيهات بدل 15 جنيها

4 قلم فسفوري 1×4 15 جنيه بدل 20 جنيها

قلم سبورة 3.5 جنيه بدل 5 جنيهات

مقلمة سوستة زيني 25 جنيها بدل 45 جنيها

لانش بوكس ديزني وسط 15 جنيها بدل 25 جنيها

لانش بوكس ديزني فوق وسط 20 جنيها بدل 30 جنيها

لانش بوكس ديزني كبير 30 جنيها بدل 40 جنيها

حقيبة مدرسية حجم كبير 450 جنيها بدلا من 600 جنيه

حقيبة مدرسية حجم وسط 300 جنيه بدلا من 550 جنيها

حقيبة مدرسية حجم صغير 250 جنيها بدلا من 400 جنيه

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معرض أهلا مدارس 2022 يتم فيه طرح جميع مستلزمات المدارس بتخفيضات من 30 إلى 50٪ في الأحذية والحقائب المدرسية، كما أن أهم شيء في معرض العام الحالي هو أن المنتج المحلي قادر على المنافسة بأسعار جيدة الاستمرار والبقاء للمنتج الجيد ولا نفرض شيئا على أحد.

وأوضح رئيس الوزراء أن تعميق المنتج المحلي أهم شىء في المعارض التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.