تعرف على أسعار أوبر الجديدة في القاهرة والإسكندرية بعد زيادة أسعار البنزين

رفعت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول اسعار خدماتها في محافظتي القاهرة والإسكندرية للمرة الثانية خلال شهر .

يأتي ذلك تزامنا مع قرار الحكومة صباح الخميس الماضي رفع أسعار البنزين .

ورفعت أوبر سعر فتحة العداد في خدمة أوبر إكس بالقاهرة إلى 13 جنيها و335 قرشا لكل كيلو متر ، و60 قرشا سعر دقيقة الانتظار أثناء الرحلة ، علما بأن الحد الأدنى لسعي الرحلة هو 21.5 جنيه.

بينما أصبح سعر فتحة العداد في خدمة اوبر اكس سيفر في العاصمة هو 10 جنيهات و30 جنيها و52 قروشا لكل كيلو متر على أن يكون الحد الأدنى لسعر الرحلة هو 19.50جنيه.

وزاد سعر فتحة العداد في خدمة أوبر كومفورت إلى 16 جنيها و25 قرشا وسعر الكيلو متر إلى 4 جنيهات و87 قرشا والحد الادني للرحلة هو 27 جنيها .

وعلى صعيد محافظة الإسكندرية ، رفعت أوبر سعر فتحة العداد في خدمة أوبر اكس بالإسكندرية إلى 10 جنيهات و75 قرشا و3 جنيهات و55 قرشا لكل كيلو متر علما بأن الحد الأدنى لسعر الرحلة هو 19 جنبها و50 قرشا.

فيما يبلغ سعر فتحة العداد في خدمة أوبر إكس سيفر إلي 9 جنيهات و75 قرشا و 3 جنيهات و10 قروش لكل كيلو متر و17 جنيها و50 قرشا هو السعر الادني للرحلة .