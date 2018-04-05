تعرف على أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا

المال- خاص
رصدت “المال” أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت بين 167 و633 ألف جنيه، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر أبريل الحالي.
وسجلت أسعار سيارات “فيرنا” فئة “M/T GL” نحو 167 ألف جنيه، ووصلت” فئة “A/T GLS” إلى 192.9 ألف، فيما تتراوح أسعار نيسان صني بين 209 و231 ألفًا بمختلف الفئات.
وجاءت أسعار سيارات “شيفروليه اوبترا” فئة “A/T F/O” فئة “A/T H/L” بنحو 216.9 ألف، وبقيمة 228 ألفًا للفئة اﻷعلى، وبلغت أسعار “نيسان سنترا” فئة “A/T” نحو 280 ألفًا، وقدرت فئة “A/T SPORT Edition” بنحو 320 ألفًا، وتراوحت أسعار هيونداي توسان فئة “A/T GL” بين 465 و633 ألفًا بمختلف الفئات.
وسجلت أسعار تويوتا كورولا فئة “A/T” نحو 315 ألفًا، وقدرت أسعار فئة “AT HL” بقيمة 465 ألفًا، كما صعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر الفئة اﻷولى إلى 290 ألفًا، وبقيمة 322 ألفًا للفئة اﻷعلى.
وبلغت أسعار رينو كادجار الفئة اﻷولي نحو 390 ألفًا، وبمبلغ 455 ألفًا للفئة اﻷعلى، وقدرت أسعار سيارات فيات تيبو بما بين 292 و328 ألفًا، وسجلت أسعار رينو لوجان الفئة اﻷولى نحو 180 ألفًا وبقيمة 239 ألفًا للفئة اﻷعلى.
ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار الطرازات اﻷعلى مبيعًا:
العلامة
الطراز
أسعار أبريل 2018
المبيعات “يناير وفبراير”
هيونداي
فيرنا
تبدأ من 167 إلي 192.9
2025
نيسان
صني
تبدأ من 209 إلى 231
2019
شيفروليه
اوبترا
تبدأ من 216.9 إلى 228
1274
نيسان
سنترا
تبدأ من 280 إلى 320
967
هيونداي
توسان
تبدأ من 465 إلى 633
857
تويوتا
كورولا
تبدأ من 315 إلي 465
587
ميتسوبيشي
لانسر EX
تبدأ من 290 إلى 322
353
رينو
كادجار
تبدأ من 390 إلى 455
519
فيات
تيبو
تبدأ من 292 إلى 328
423
رينو
لوجان
تبدأ من 180 إلى 239
412
إعداد- “المال”