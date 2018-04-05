تعرف على أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا

المال- خاصرصدت "المال" أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت بين 167 و633 ألف جنيه، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر أبريل الحالي.وسجلت أسعار سيارات "فيرنا" فئة "M/T GL" نحو 167 ألف جنيه، ووصلت" فئة "A/T GLS" إلى 192.9 ألف، فيما تتراوح أسعار نيسان صني بين 209

المال- خاص

رصدت “المال” أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت بين 167 و633 ألف جنيه، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر أبريل الحالي.

وسجلت أسعار سيارات “فيرنا” فئة “M/T GL” نحو 167 ألف جنيه، ووصلت” فئة “A/T GLS” إلى 192.9 ألف، فيما تتراوح أسعار نيسان صني بين 209 و231 ألفًا بمختلف الفئات.

وجاءت أسعار سيارات “شيفروليه اوبترا” فئة “A/T F/O” فئة “A/T H/L” بنحو 216.9 ألف، وبقيمة 228 ألفًا للفئة اﻷعلى، وبلغت أسعار “نيسان سنترا” فئة “A/T” نحو 280 ألفًا، وقدرت فئة “A/T SPORT Edition” بنحو 320 ألفًا، وتراوحت أسعار هيونداي توسان فئة “A/T GL” بين 465 و633 ألفًا بمختلف الفئات.

وسجلت أسعار تويوتا كورولا فئة “A/T” نحو 315 ألفًا، وقدرت أسعار فئة “AT HL” بقيمة 465 ألفًا، كما صعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر الفئة اﻷولى إلى 290 ألفًا، وبقيمة 322 ألفًا للفئة اﻷعلى.

وبلغت أسعار رينو كادجار الفئة اﻷولي نحو 390 ألفًا، وبمبلغ 455 ألفًا للفئة اﻷعلى، وقدرت أسعار سيارات فيات تيبو بما بين 292 و328 ألفًا، وسجلت أسعار رينو لوجان الفئة اﻷولى نحو 180 ألفًا وبقيمة 239 ألفًا للفئة اﻷعلى.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار الطرازات اﻷعلى مبيعًا:

العلامة الطراز أسعار أبريل 2018 المبيعات “يناير وفبراير” هيونداي فيرنا تبدأ من 167 إلي 192.9 2025 نيسان صني تبدأ من 209 إلى 231 2019 شيفروليه اوبترا تبدأ من 216.9 إلى 228 1274 نيسان سنترا تبدأ من 280 إلى 320 967 هيونداي توسان تبدأ من 465 إلى 633 857 تويوتا كورولا تبدأ من 315 إلي 465 587 ميتسوبيشي لانسر EX تبدأ من 290 إلى 322 353 رينو كادجار تبدأ من 390 إلى 455 519 فيات تيبو تبدأ من 292 إلى 328 423 رينو لوجان تبدأ من 180 إلى 239 412

إعداد- “المال”