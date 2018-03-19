تعرف على أسعار أكثر 10 سيارات مبيعا

المال - خاص: رصدت "المال" أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 164.5 و633 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر مارس الحالي. وجاءت أسعار "فيرنا" بـ 164.5 لفئة "M/T GL"، وقيمة 192.9…

المال – خاص:

رصدت “المال” أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 164.5 و633 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر مارس الحالي.

وجاءت أسعار “فيرنا” بـ 164.5 لفئة “M/T GL”، وقيمة 192.9 ألف لفئة “A/T GLS”، وقدرت أسعار نيسان صني فئة “A/T” بنحو 209 ألف، وبلغت قيمة 231 ألف لفئة “A/T Super Saloon”.

وسجلت أسعار سيارات شيفروليه اوبترا فئة “A/T F/O” نحو 216.9،وبقيمة 228 ألف لفئة A/T H/L؛ وبلغت أسعار سيارات نيسان سنترا فئة “A/T” نحو 280 وبسعر 320 ألف لفئة “A/T SPORT Edition”؛ فيما تراوحت أسعار رينو كادجار ما بين 390 و455 ألف بمختلف فئاتها.

ووصلت أسعار هيونداي توسان فئة “A/T GL” إلى 465،وبقيمة 633 ألف لفئة “A/T Turbo GDI”؛ كما قدرت أسعار سيارات فيات بونتو ما بين 229.9و 274.9 ألف.

وسجلت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة “A/T Basic” نحو 290، وبمبلغ 322 ألف لفئة “A/T T/L” – فيما تتراوح أسعار تويوتا كورولا ما بين 315 و 465 ألف بمختلف الفئات.

وقدرت أسعار كيا سيراتو فئة “A/T LX” بنحو 300 ألف، وبقيمة 380 ألف لفئة “A/T H/L”.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار الطرازات اﻷعلي مبيعا:





العلامة التجارية لطراز أسعار مارس / باﻷف جنيه المبيعات / وحدة هيونداي فيرنا 164.5 : 192.9 1086 نيسان صني 209 :231 968 شيفروليه اوبترا 216.9 : 228 656 نيسان سنترا 280 : 320 536 رينو كادجار 390 : 455 397 هيونداي توسان 465 : 633 342 فيات بونتو 22.9 : 274.9 235 ميتسوبيشي لانسر 290 : 322 231 تويوتا كورولا 315 : 465 203 كيا سيراتو 300 : 380 200

إعداد: المال المصدر: أميك – وكلاء السيارات