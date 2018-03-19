سيــارات

تعرف على أسعار أكثر 10 سيارات مبيعا

المال - خاص: رصدت "المال" أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 164.5 و633 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر مارس الحالي. وجاءت أسعار "فيرنا" بـ 164.5 لفئة "M/T GL"، وقيمة 192.9…

2:55 م, الأثنين, 19 مارس 18 2:55 م, الأثنين, 19 مارس 18

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المال – خاص:

رصدت “المال” أسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 164.5 و633 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات لشهر مارس الحالي.

وجاءت أسعار “فيرنا” بـ 164.5 لفئة “M/T GL”، وقيمة 192.9 ألف لفئة “A/T GLS”، وقدرت أسعار نيسان صني فئة “A/T”  بنحو 209 ألف، وبلغت قيمة 231 ألف لفئة “A/T Super Saloon”.

وسجلت أسعار سيارات شيفروليه اوبترا فئة “A/T F/O” نحو 216.9،وبقيمة 228 ألف لفئة A/T H/L؛ وبلغت أسعار سيارات نيسان سنترا فئة “A/T” نحو 280 وبسعر 320 ألف لفئة “A/T SPORT Edition”؛ فيما تراوحت أسعار رينو كادجار ما بين 390 و455 ألف بمختلف فئاتها.

ووصلت أسعار هيونداي توسان فئة “A/T GL” إلى 465،وبقيمة 633 ألف لفئة “A/T Turbo GDI”؛ كما قدرت أسعار سيارات فيات بونتو ما بين 229.9و 274.9 ألف.

وسجلت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة “A/T Basic” نحو 290، وبمبلغ 322 ألف لفئة “A/T T/L” – فيما تتراوح أسعار تويوتا كورولا ما بين 315 و 465 ألف بمختلف الفئات.

وقدرت أسعار كيا سيراتو فئة “A/T LX” بنحو 300 ألف، وبقيمة 380 ألف لفئة “A/T H/L”.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار الطرازات اﻷعلي مبيعا:


العلامة التجارية

لطراز

أسعار مارس / باﻷف جنيه

المبيعات / وحدة

هيونداي

فيرنا

164.5 : 192.9

1086

نيسان

صني

209 :231

968

شيفروليه

اوبترا

216.9 : 228

656

نيسان

سنترا

280 : 320

536

رينو

كادجار

390 : 455

397

هيونداي

توسان

465 : 633

342

فيات

بونتو

22.9 : 274.9

235

ميتسوبيشي

لانسر

290 : 322

231

تويوتا

كورولا

315 : 465

203

كيا

سيراتو

300 : 380

200

إعداد: المال         المصدر: أميك – وكلاء السيارات

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