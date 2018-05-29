تعرف على أسعار أرخص 5 طرازات للسيارة SUV

سيــارات

أحمد شوقى تمثل شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV إحدى أكثر الفئات رواجًا في السوق المحلية؛ في ظل ارتفاع الطلب عليها مقارنة بالعادية. لذا؛ تعرض المال فيما يلي قائمة بأرخص 5 طرازات SUV في السوق المحلية والتي تعد جميعها سيارات…