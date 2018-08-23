تعرف على أسرع 25 دولة فى خدمات الإنترنت

– “قطر” الأولى عالميا فى الموبايل إنترنت.. و”الإمارات” ثالثاً

– “سنغافورة” تتصدر ترتيب ADSL.. و”هونج كونج” الوصيف



محمود جمال:

تنشر “المال” قائمة بأسماء أسرع 25 دولة فى خدمات الإنترنت الأرضى والمحمول، خلال يوليو الماضى .

وبحسب البيانات الصادرة عن موقع speed test، فإن متوسط سرعة الدونلود فى خدمة الإنترنت المحمول عالميا يبلغ 22.81 ميجابايت لكل ثانية، مقابل 9.13 ميجا للتحميل، ويصل إلى 46.41 ميجا للدونلود فى خدمة الإنترنت الأرضى ” ADSL ” ، و 22.48 ميجا للتحميل .

خدمة الأنترنت المحمول :

اسم الدولة سرعة الدونلود ( بالميجابايت) قطر 62.63 النرويج 57.31 الأمارات 55.17 سنغافورة 52.84 إيسلندا 52.35 استراليا 52.26 هولندا 50.77 كندا 49.70 بلجيكا 47.27 المجر 46.40 مالطا 45.46 لوكسمبورج 45.18 سويسرا 44.08 نيوزيلندا 43.81 جمهورية التشيك 41.42 تايوان 41.03 ليتوانيا 38.90 ألبانيا 38.51 كوريا الجنوبية 36.64 السويد 36.58 الدنمارك 36.15 النمسا 35.16 فرنسا 34.94 فنلندا 34.74 بلغاريا 34.26

خدمة الأنترنت الأرضى ADSL اسم الدولة سرعة الدونلود ( بالميجابايت) سنغافورة 181.47 هونج كونج 145.65 آيسلندا 143.62 رومانيا 105.98 كوريا الجنوبية 102.07 أمريكا 96.91 المجر 96.48 سويسرا 94.49 لوكسمبورج 93.01 منطقة ماكاو الصينية 90.53 أسبانيا 88.73 فرنسا 86.73 السويد 86.46 هولندا 82.29 اليابان 81.27 النرويج 79.35 نيوزيلندا 78.83 كندا 77.65 الصين 77.61 الدنمارك 77.38 البربادوس 67.80 البرتغال 66.16 ليتوانيا 64.55 جزيرة لاريونيون الفرنسية 63.21 إسرائيل 61.92

