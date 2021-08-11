تعرف على أسباب هبوط أسعار خامات الأعلاف في الأسواق

انخفضت أسعار خامات الأعلاف ممثلة في الذرة المستورد ب50جنيها في الطن فى الأسواق العالمية والمحلية ،بينما تراجع سعر الخامات الاخري مثل الكسب بقيمة 300جنيها ،و الردة “النخالة ” 100جنيه خلال الساعات الماضية.

وأكد تجار لـ”المال” أن أسعار الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى تراجعا بقيمة 50جنيها ،وسجل الطن 5100جنيها مقابل 5150جنيها دون حساب تكلفة النقل ،والذرة الاوكرانى 5000مقابل5070جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين %46 مستقر ب 7900جنيها ،دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين %44سجل 7300بدلا من 7600 جنيها بتراجع 300جنيه ،بينما استقر طن فول الصويا المستورد 10500جنيها، فيما يبلغ سعر الطن المحلى 10300جنيها .

أوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين %36 يصل إلى 6300جنيه، وسجل طن الردة زيادة 4100جنيها،مقابل 4200جنيها ،بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500جنيها .

وقال عمر السيد تاجر أعلاف بالجيزة أن سعر العلف في صعود مستمر خلال الموسم الجاري خاصة مع ارتفاع الذرة المكون الأساسى للعلف فى الارتفاع ، خاصة وأن المحصول المحلى فى مرحلة الزراعة الآن.

وأضاف السيد ان أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف إلى قيام الصين بتخزين20مليون طن من خامات الأعلاف مثل الصويا والذرة وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين لديها وأيضا للتحكم فى سعر العلف.

وقالت وكالة بلومبرج إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها ، معللة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

شهدت أسعار علف الدواجن مؤخرا زيادة كبيرة بنحو 1000 جنيه عن الفترة الماضية ليصل سعر الطن حاليا إلى 8400جنيه.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ “المال” إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا تتراوح حاليا بين 8000إلي8400جنيها ، لاسيما مع الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن وبالتالى سعر البيع النهائى الذي يصل الي 30جنيها للمستهلك حاليا .

تستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة