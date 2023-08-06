تعرف على أسباب سقوط أمطار رعدية أحيانًا في فصل الصيف.. الأرصاد تجيب

قالت الأرصاد الجوية، إنه منذ عدة أيام شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا.

وأضافت الأرصاد، أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعى وربما يحدث عاما بعد عام.

وأرجعت الأرصاد، حدوث ذلك إلى الحزام المداري، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة.

وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

ويؤدى تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتى تؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل).

وخلال هذا التوقيت من العام، الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار.

ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لاتتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.