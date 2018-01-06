تعرف على أسباب خروج معتمد جمال من الجهاز الفنى للزمالك

علي المصري اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش. وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم&



علي المصري



اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش.

وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم الإستمرار فى العمل بالجهاز الفنى الجديد، مشددا على أنه يحترم ويقدر إيهاب جلال بشكل كبير، ولكن لا يمكنه العمل تحت قيادته فى الزمالك.

وكان مجلس الزمالك سبق وقرر انضمام معتمد جمال للجهاز الفنى الجديد بجانب نبيل محمود المدرب العام، الذي لم يوضح موقفه حتي اﻵن، من الاستمرار أو الرحيل عن الجهاز الفني.

وأنهى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إتفاقه مع إيهاب جلال لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة القادمة خلفا للمونتينجري نيبوشا الذى تمت إقالته بعد الخسارة من طلائع الجيش مساء الأربعاء الماضى بهدف للا شئ.

ومن المقرر أن يتكون الجهاز الفنى الجديد لإيهاب جلال من حمد إبراهيم فى منصب المدرب العام ومصطفى كمال في منصب مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الدكتور هشام مصطفى ليكون طبيبا للفريق.