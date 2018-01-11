تعرف على أسباب تراجع نيسان في العلامات الأكثر مبيعا للسيارات

أحمد شوقي شهد الربع الأخير من 2017 تراجع ترتيب العلامة اليابانية نيسان إلى المركز الثالث ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات؛ بعد أن كانت تتربع على صدارة السوق خلال الشهور الأولى من العام. وبالنظر إلى النتائج المجمعة للشهور الإحدى عشر الأولى من العام؛ يلاحظ أن نيسان تقبع في المركز ال

أحمد شوقي

شهد الربع الأخير من 2017 تراجع ترتيب العلامة اليابانية نيسان إلى المركز الثالث ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات؛ بعد أن كانت تتربع على صدارة السوق خلال الشهور الأولى من العام. وبالنظر إلى النتائج المجمعة للشهور الإحدى عشر الأولى من العام؛ يلاحظ أن نيسان تقبع في المركز الثاني بعد شيفروليه.

وأرجع أحد أكبر موزعي نيسان تأخر ترتيب نيسان إلى نقص المكونات الموردة من جانب الشركة الأم؛ بسبب تأخر الشحن أو تأخر عملية الإفراج الجمركي فضلًا عن أن “نيسان إيجيبت” لم تعد تستورد كميات كبيرة منذ عدة أشهر سواء من المكونات أو السيارات الكاملة أو قطع الغيار دون السعي لتكوين مخزون استراتيجي؛ إذ إن خطوط الانتاج تعمل عند مستوياتها الدنيا لتلبية الحاجات العاجلة للسوق لافتا إلى أن شركة جي بي غبور أوتو وجنرال موتورز تمران بنفس الظروف.

وأوضح أن هذه الشركات تترقب صدور استراتيجية صناعة السيارات للتعرف على تفاصيل بيئة العمل وضمان ظروف آمنة ليتم العودة لمستويات التشغيل السابقة وضخ رؤوس أموال تشغيلية جديدة.

ونفى استهداف الشركات عبر خفض الانتاج الضغط على السوق لزيادة الأسعار موضحا أن هذه تحليلات يروجها التجار دون علم بتفاصيل عمليات التصنيع أو التعاقدات مع الشركات الأم أو دورة استيراد المكونات ودخولها خطوط الإنتاج؛ لافتا إلى أن هذه التحليلات تتجاهل تكاليف الاستيراد.

يذكر أن نيسان سجلت مبيعات بواقع 1859 وحدة خلال نوفمبر 2017 بحصة سوقية 15% من المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها لتحل بالمركز الثالث بعد كل من شيفروليه وهيونداي؛ ومع ذلك فإنها لا زالت تحتفظ بالمركز الثاني بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017 بحصة سوقية 16.1% بمبيعات 19.5 ألف وحدة.