تعرف على أسباب انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

شهدت أسعار قفص الطماطم تراجعا خلال الساعات القليلة الماضية وتراوح سعر الكيلو بين 2 إلى 5 جنيهات من الحقول، وفي أسواق الجملة في سوقي العبور وأكتوبر تراجع القفص إلى ما بين 55 و100 جنيه وفي أسواق الإسماعيلية سجل القفص 120 جنيها، وسجل سعر الكيلو للمستهلك صباح اليوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات مقابل 10جنيهات خلال أمس.

وأكد عدد من التجار أن طرح الطماطم الخريفية وبشائر الشتوية في كل من جرجا بسوهاج وقنا وإسنا بالأقصر ومطوبس في كفر الشيخ أدي إلى انخفاض سعر الطماطم في الأسواق بشكل ملحوظ، وتشتهر هذه المحافظات بأنها الاكثر مساحة لمحصول الطماطم في مصر.

وقال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لـ”المال” إنه يتم حاليا طرح العروة الخريفية من الخضروات بالأسواق وكذلك بشائر الشتوية ومحصول الطماطم بالمقدمة، من عدة مناطق بمحافظات الأقصر وأسوان والغربية والمنوفية والبحيرة مما أدى إلى تراجع أسعارها بالأسواق.

وأضاف مدير عام إدارة الخضر أنه يتم طرح إنتاج العروة الخريفية للخضروات بالكامل وبالمقدمة الطماطم حاليا.

وأوضح أن هناك متابعة من قبل اللجان الفنية بإدارة الخضر، من خلال لجانها المرورية بالحقول على العروة الخريفى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 25 صنف خضار منها: “الطماطم ، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيارالمكشوف، والفلفل الأخضر، الكرنب، الفاصوليا”، مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب ارتفاع الإنتاج.

كان مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة قد ذكر أن ارتفاع سعر الطماطم يعود للفترة الفاصلة بين العروة السابقة والعروة الصيفية التى سيظهر إنتاجها مع بداية شهر أكتوبر المقبل والتى تسمى تلك المرحلة بـ”العروة المحيرة”.

وقال البحراوى، إن خلال الفترة الحالية هى زراعات الصيفى المتاخرة شهر 7 و8 لأن زراعة الطماطم فيها مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تلف المحصول أو ضعف إنتاجيته، حيث لا يتوافر فى هذا الوقت من العام مدى حرارى مناسب لنمو الطماطم ، مؤكدا أن طرح العروة الخريفي المبكرة من الطماطم نهاية الشهر الجارى وزيادة المعروض وسعرها سيصل إلى 3 جنيهات.