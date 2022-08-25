تعرف على أسباب إلغاء حد الإيداع وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

قال هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية تعليقا على قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك إنه ربما يعود ذلك القرار إلى سببين أساسيين.

وأضاف” في رأي السبب الأول يعود إلى رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية إذ يعد ذلك أحد الإجراءات التي يفضلها صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق”

وتابع “ارى أن السبب الثاني يرجع إلى مطالب رجال الاعمال وأصحاب الشركات وكذلك الأفراد المتكررة بإلغاء شرط الإيداع اليومي وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار و انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار .

وتوقع جنينه أن ينعكس ذلك القرار بشكل إيجابى على أداء البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم إلغاء الحد الأقصى للإيداع من الفروع أو ماكينات الصراف الآلي للشركات والأفراد

كما قرر المركزي رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه

وقرر البنك المركزي الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه