تعرف على أساليب العلاج المحتملة لمحاربة فيروس كورونا

تم إدخال بعضها إلى التجارب السريرية، وتم اقتراح بعضها في إرشادات العلاج.

يسابق الباحثون الصينيون الزمن لاكتشاف أساليب العلاج لمحاربة فيروس كورونا، وفيما يلي بعض الأدوية التي اكتشف أنها من الممكن محاربة الفيروس، حيث تم إدخال بعضها إلى التجارب السريرية، وتم اقتراح بعضها في إرشادات العلاج.

ريمديسيفير (REMDESIVIR)

ريمديسيفير هو دواء طورته شركة الدواء الأمريكية “جيليد ساينسز”.

أظهر هذا الدواء نشاطا جيدا مضادا للفيروسات المسببة للسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في التجارب السابقة التي أُجريت على الخلايا والحيوانات.

عدوى إيبولا

وقد أجريت تجاربه السريرية ضد عدوى الإيبولا في الخارج، كما أظهر نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا الجديد على المستوى الخلوي، وسجل ما مجموعه 761 مريضا للخضوع للتجارب السريرية في مدينة ووهان.

ومن المتوقع أن تبدأ التجربة يوم الخميس، وستجرى في عدة مستشفيات في ووهان، بينها مستشفى جينيينتان ووهان.

الكلوروكين (CHLOROQUINE)

وقد استخدم الكلوروكين، وهو دواء يستخدم ضد الملاريا وأمراض المناعة الذاتية على نطاق واسع، لأكثر من 70 سنة.

ويعرف بأنه يمنع العدوى بالفيروس عن طريق تغيير الحموضة والقيمة الأساسية داخل الخلية ومستقبلات التدخل من فيروس كورونا للسارس.

منع العدوى

وفي دراسة حديثة، اكتشف الباحثون الصينيون أنه يتمكن من منع العدوى بفيروس كورونا الجديد بشكل فعال في المختبر.

كما يظهر نشاط تحوير المناعة الذي قد يعزز تأثيره المضاد للفيروسات في الجسم الحي ويتم توزيعه على نطاق واسع في الجسم كله، بما في ذلك الرئتين، بعد تناوله.

وقال مسئول خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للصحة يوم الثلاثاء إنه تم اختيار الكلوروكين كدواء مرشح لإجراء المزيد من التجارب على الحيوانات والتجارب السريرية.

أدوية مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية

تم إدراج أدوية مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ضمن القائمة، وقام الباحثون الصينيون بفحص الأدوية المسوقة وكذلك قواعد البيانات الخاصة بالمركبات عالية الفاعلية والمركبات من النباتات الطبية.

وأظهرت دراسة نشرت فى عام 2004 أن مزيج الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة بين لوبينافير وريتونافير له “فائدة سريرية كبيرة” عند إعطائها للمرضى الذين يعانون السارس.

ويستهدف هذا المزيج البروتياز، وهو إنزيم يستخدمه فيروس نقص المناعة البشرية وفيروسات كورونا لتحطيم البروتينات عندما تصنع نسخا جديدة من أنفسها.

تجربة عشوائية

وأطلق مستشفى جينيينتان ووهان الذي قام بعلاج أول 41 مريضا معروفا، تجربة عشوائية وخاضعة للرقابة لمزيج الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن الباحثين الصينيين في “لانسيت” فى أواخر الشهر الماضى.

واشتملت النسخة الثالثة على إرشادات علاجية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وحسب هذه الإرشادات، تناول اثنين من حبوب لوبينافير/ريتونافير واستنشاق جرعة من ألفا إنترفيرون السديم مرتين في اليوم قد يفيد المرضى.

أربيدول ودارونافير (ARBIDOL & DARUNAVIR)

ويمكن الجمع بين دواء أربيدول، وهو دواء مضاد للفيروسات يستخدم لعلاج الانفلونزا فى الصين، ودواء دارونافير المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية.

وذلك بهدف علاج المرضى الذين يعانون من المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، وتم اختبار أربيدول لقدرته على منع فيروس كورونا بشكل فعال فى المختبر.

ونصحت لي باضافة المزيج الى النسخة السادسة من الارشادات العلاجية للجنة.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

