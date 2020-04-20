تعرف على أرقام الواتس آب لشكاوي فواتير الكهرباء

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة ، أرقام «واتس اب» لتلقي شكاوى الكهرباء في مصر حول فواتير الكهرباء المرتفعة أو فواتير الاستهلاك الخاطئة. وقامت الوزارة بتخصيص رقم لكل شركة توزيع كهرباء تابعه لها ، يمكن للمشترك تقديم الشكوي على أن تقوم الشركة…

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة ، أرقام «واتس اب» لتلقي شكاوى الكهرباء في مصر حول فواتير الكهرباء المرتفعة أو فواتير الاستهلاك الخاطئة.

وقامت الوزارة بتخصيص رقم لكل شركة توزيع كهرباء تابعه لها ، يمكن للمشترك تقديم الشكوي على أن تقوم الشركة بفحصها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وتنشر المال ارقام الواتس آب لكل شركة وهي كالتالى :

رقم واتس اب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

رقم واتس اب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

رقم واتس اب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

رقم واتس اب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

رقم واتس اب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

رقم واتس اب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

رقم واتس اب شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: 01000549020

رقم واتس اب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: 01289533661 صورة بكافة الأرقام

ويوضح المواطن في شكوى فاتورة الكهرباء قراءة العداد وصورة لآخر إيصال وصورة العداد، بالإضافة إلى إرسال رقم تليفون خاص بالمواطن، كما يمكن أيضا الاتصال برقم شكاوي الكهرباء 121؛ للرد على شكاوى واستفسارات انقطاع الكهرباء

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، للمال، أن إطلاق مثل تلك الخدمات تأتي في إطار التيسير على المواطنين في تقديم شكواهم ، مما يسمح لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حمزة أنه تأتي تلك الإجراءات ضمن خطة الوزارة في التحول إلى الشبكات الذكية ، إضافة للحفاظ على العاملين والمحصلين لمنع قدوم المشتركين الى الشركات التابعة ولاختصار الوقت والمجهود للمشتركين اثناء فترة حظر التجول ولمنع انتشار فيروس كورونا ولمنع اى اخطاء قد تحدث في فواتير الكهرباء.

وكانت الكهرباء قد قررت تنفيذ قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا كالتالى

الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمباني الشركة لعدم دخول أي شخص حرارته مرتفعة.

2- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

3- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة، خصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًا 36 مليونا ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى