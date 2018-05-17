تعرف على أرخص 5 سيارات في مصر

المال- خاص تشهد أسعار السيارات ارتفاعات متكررة من جانب الوكلاء بزعم ارتفاع التكلفة الاستيرادية وتقليص الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات خلال الفترات السابقة، ومن ثم رصدت "المال" أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية التي تراوحت أسعارها بين 130 و162.9 ألف جنيه…

المال- خاص

تشهد أسعار السيارات ارتفاعات متكررة من جانب الوكلاء بزعم ارتفاع التكلفة الاستيرادية وتقليص الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات خلال الفترات السابقة، ومن ثم رصدت “المال” أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية التي تراوحت أسعارها بين 130 و162.9 ألف جنيه خلال مايو الحالي.





حافظت سوزوكي التو على صدارتها بقائمة أرخص السيارات بعد ثبات أسعارها عند مستوى 130 ألف جنيه، فيما تبعتها شنجان “بيني ميني” رغم زيادة أسعارها بمقدار 5 آلاف جنيه لتصل إلى 145 ألفًا بدلًا من 140 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار لادا “جرانتا” فئة المانيوال بمقدار 10 آلاف جنيه لتسجل 152 ألفًا، مقارنة بـ142 ألفًا، بينما استقرت أسعار سينوفا a1 فئة المانيوال HB عند مستوى 157 ألفًا لتحتل المرتبة الرابعة.

وحلّت شيفروليه لانوس في المرتبة الخامسة بقائمة أرخص السيارات رغم الزيادة اﻷخيرة التي شهدتها بمقدار 2000 جنيه لتصل إلى 162.9 بدلًا من 160.9 ألف.

ويوضح الجدول التالي أسعار أرخص 5 سيارات في مصر: