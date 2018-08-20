تعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك بمصر

المال - خاصيفضل بعض الراغبين في قيادة السيارات الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك؛ خاصة إذا كانوا حديثي العهد بالسيارات حيث لا يشغلون بالهم كثيرًا بالسرعات؛ التي تتطلب تركيزًا عاليًا من جانب قائدي المانيوال؛ وإذا كانت القيادة داخل المدن أو بالطرقات المزدحمة.لذلك يستعرض الجدول التالي قائمة بأ





المال – خاص







يفضل بعض الراغبين في قيادة السيارات الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك؛ خاصة إذا كانوا حديثي العهد بالسيارات حيث لا يشغلون بالهم كثيرًا بالسرعات؛ التي تتطلب تركيزًا عاليًا من جانب قائدي المانيوال؛ وإذا كانت القيادة داخل المدن أو بالطرقات المزدحمة.







لذلك يستعرض الجدول التالي قائمة بأرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المحلية؛ للمساعدة في عملية اختيار السيارة المناسبة للعميل.









مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 شنجان بيني ميني 140 2 لادا جرانتا 157 3 سينوفا A1 178 -184 4 BYD L3 190 5 شيفروليه أفيو 191.8- 210









