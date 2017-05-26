تعرف على أرخص 5 أصناف ألبان أطفال في مصر

تعتبر أسعار ألبان الأطفال عبئا على كل أسرة لديها رضيع وتعاني أمه من مشاكل فى الرضاعة الطبيعية، إذ يستهلك الطفل الواحد من 3 إلى 4 علب شهريا.

العبء زاد بعد أن رفعت جميع شركات الألبان أسعار منتجاتها بنسبة تصل لأكثر من 50% بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي.

“المال” أجرت مسحا لرصد أرخص 5أصناف من ألبان الأطفال، لا سيما بعد أن انخفضت أسعارها موخرا بفضل تراجع الطلب عليها، لا سيما في ظل توافر ألبان أخرى يقدمها جهاز الخدمة الوطنية بأسعار منافسة.

وإليكم قائمة بالأرخص :



بريمافيتا



يعتبر صنف بريمافيتا أرخص لبن أطفال فى مصر بعد أن خفضت شركة لونش سعره من 89.5 إلى 42.5 جنيه للجمهور أمس الأول، بحسب تصريحات الدكتور محمد فايز، مدير عام الشركة بمصر لـ”المال”.

وأوضح فايز أن انخفاض القوة الشرائية للجمهور بعد التعويم وزيادة أسعار الألبان خفض الطلب عليه وهو ما جعل بعض الشركات تخفض الأسعار بشكل مطرد.

ألبان تحيا مصر



يباع لبن تحيا مصر بالأسواق بسعر 43 جنيها للعبوة الواحدة لأصناف فرانسليه وسويسلاك وتستورده الشركة المصرية لتجارة الأدوية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهو أكثر الأصناف مبيعا فى الوقت الحالى.

وكانت القوات المسلحة قد وعدت بتوفير 30 مليوة عبوة لبن أطفال للصيدليات، بتخفيض 50% عن أسعار الألبان الأخرى، بعد قطع أمهات الأطفال الطريق أمام مستشفى معهد ناصر والشركة المصرية لتجارة الأدوية، وبعد اتخاذ وزارة الصحة تدابير جديدة، لصرف الألبان اعتبرها البعض تعسفية وتم تخفيفها فيما بعد.

أصناف بيبي لاك



تعتبر أصناف ألبان “بيبي لاك ” الأكثر شهرة بين الأمهات والذى تنتجه شركة دانون للأغذية ، حيث خفضت الشركة سعر صنفيها بيبي لاك 1و2 أبريل الماضي من 79.5 جنيها إلى 59.5 جنيه.

ويعتبر هذا الانخفاض هو الثانى لتلك الأصناف بعد أن خفضته الشركة من سعر 99.75 جنيه الى 79.5 جنيها يناير الماضي بسبب انخفاض الطلب، بحسب أحد رؤساء شركات توزيع ألبان الأطفال.

وشمل تخفيض أسعار البيبي لاك أيضا صنف “بيبى لاك إف إل “من 99 جنيهًا إلى 71.5، حيث كان سعر العبوة قبل التعويم 70 جنيهاوارتفعت إلى 119جنيها.

ليبتوميلك



كانت الشركة المصنعة لأصناف ألبان أطفال “ليبتوميلك” من أقل الشركات زيادة في أسعار أصنافها بعد التعويم، اذ رفعت سعر لبيتوميلك 1و2 -400جم إلى 69 جنيها، كما رفعت سعر ليبتوميلك 3 بلس من 64 جنيها إلى 85 جنيها حاليا.

ابتاميل

يعتبر ابتاميل من العلامات الشهيرة حيث تصنعه شركة مليوبا لألبان الأطفال التي خفضت سعر صنفي ابتاميل 1 و 2 منتصف أبريل الماضي من 99 جنيها إلى 75 جنيها للعبوة زنة 400 جرام.