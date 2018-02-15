تعرف على أرخص 10 سيارات كهربائية فى العالم

شريف عيسىرصدت "المال" قائمة بأرخص 10 سيارات كهربائية فى العالم، والمعلنة على موقع Autoexpress، والتى ينتمى أغلبها إلى فئة السيارات الصغيرة سواء السيدان، أو الهاتش باك، والتى تتسم باستيعاب 4 أفراد فقط.واعتمد تصنيف تلك السيارات على سعرها، وتكاليف تشغيلها، والمسافة التى تتمكن من سيرها حال شحن بطاري

شريف عيسى

رصدت “المال” قائمة بأرخص 10 سيارات كهربائية فى العالم، والمعلنة على موقع Autoexpress، والتى ينتمى أغلبها إلى فئة السيارات الصغيرة سواء السيدان، أو الهاتش باك، والتى تتسم باستيعاب 4 أفراد فقط.

واعتمد تصنيف تلك السيارات على سعرها، وتكاليف تشغيلها، والمسافة التى تتمكن من سيرها حال شحن بطاريتها بالكامل.

ورغم كون صناعة السيارات الكهربية ما زالت لا تنتج بكميات كبيرة نسبياً، إلا أنها شهدت العديد من التطور فى صناعتها خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل الحوافز التى تقدمها الحكومات للمصنعين بهدف القضاء على التوجه السائد نحو تصنيع سيارات تعمل بالوقود التقليجى سواء بنزين أو ديزيل.

وبفضل تلك الحوافز ظهرت لدى العديد من كبار مصنعى السيارات طرازات كهربائية منخفضة السعر، والتى تمثل حافزاً لدى فئة الشباب فى اقتنائها لتسهيل عمليات الانتقال بين فى المدن.

وشملت القائمة 3 طرازات كهربية رخيصة تتبع العلامة الفرنسية رينو، كما شاركت نيسان اليابانية بطرازين، وكذلك سمارت التابعة لمرسيدس بطرازين أخرين، فيما اكتفت كل من سيتروين، وبيجو، وكيا، وفولكس فاجن بطراز واحد فى القائمة.

واحتلت رينو Twizy المرتبة الأولى فى قائمة أرخص السيارات الكهربية سعراً على الساحة العالمية، بسعر بلغ 7 آلاف يورو، أى ما يعادل 152 ألف جنيه مصرى “سعر اليورو = 21.7 جنيه، واقتنصت سيتروين C-Zero المرتبة الثانية بسعر 12.5 ألف يورو، بما يساوى بالعملة المحلية 271 ألف جنيه.

واقتنصت رينو Zeo المرتبة الثالثة فى صدارة الطرازات الكهربية الأرخص بسعر 14.2 ألف يورو، فيما حصدت بيجو iON المركز الرابع بسعر 16 ألف يورو، وجاءت Smart ForTwo Electric Drive فى المركز الخامس بعد ان سعرت بـ 16.4 ألف يورو.

ويوضح الجدول التالى قائمة بأرخص 10 سيارات كهربائية فى العالم خلال 2018:







