سيــارات

تعرف على أرخص سيارتين بمصر

المال- خاصتصنف السيارتان سوزوكي ألتو وشنجان بيني ميني على أنهما أرخص سيارتين في مصر، إذ يبلغ السعر الرسمي للأولى 139.9 ألف جنيه، كما أن الوكيل طرح مؤخرًا خصمًا مؤقتًا عليها بقيمة 15 ألف جنيه لتباع بواقع 124.9 ألف جنيه، فيما تباع الثانية بواقع 140 ألف جنيه.وفيما يلي تقدم "المال" مقارنة بي
19 أكتوبر، 2017 19 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص

تصنف السيارتان سوزوكي ألتو وشنجان بيني ميني على أنهما أرخص سيارتين في مصر، إذ يبلغ السعر الرسمي للأولى 139.9 ألف جنيه، كما أن الوكيل طرح مؤخرًا خصمًا مؤقتًا عليها بقيمة 15 ألف جنيه لتباع بواقع 124.9 ألف جنيه، فيما تباع الثانية بواقع 140 ألف جنيه.


وفيما يلي تقدم “المال” مقارنة بين السيارتين:

المواصفات

سوزوكي ألتو

شنجان بيني ميني

الوكيل

مودرن موتورز

عرب موتورز

المنشأ

ياباني

صيني

السعر الرسمي بالألف جنيه

139.9 (تباع حاليا بخصم مؤقت بواقع 15 ألف جنيه عن السعر الرسمي)

140

سعة المحرك

800

1000

ناقل الحركة

يدوي

يدوي

عدد السرعات

5

5

النمط

هاتشباك

هاتشباك

عدد الاسطوانات

3

4

قوة المحرك

48

70

عزم المحرك

68

90

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

سعة خزان الوقود (لتر)

35

38

الارتفاع عن الأرض

160

150

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

180

معدل استهلاك البنزين (لتر/ 100كم)

4.5

5.8

نظام الفرامل ABS

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

13

فوانيس ضباب أمامية

لا  يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية 

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

لا يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي و خلفي

لا يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

قفل مركزي للأبواب

لا يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

       

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً