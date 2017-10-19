سيــارات

تعرف على أرخص سيارتين بمصر

المال- خاصتصنف السيارتان سوزوكي ألتو وشنجان بيني ميني على أنهما أرخص سيارتين في مصر، إذ يبلغ السعر الرسمي للأولى 139.9 ألف جنيه، كما أن الوكيل طرح مؤخرًا خصمًا مؤقتًا عليها بقيمة 15 ألف جنيه لتباع بواقع 124.9 ألف جنيه، فيما تباع الثانية بواقع 140 ألف جنيه.وفيما يلي تقدم "المال" مقارنة بي