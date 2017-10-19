تعرف على أرخص سيارتين بمصر

المال- خاص
تصنف السيارتان سوزوكي ألتو وشنجان بيني ميني على أنهما أرخص سيارتين في مصر، إذ يبلغ السعر الرسمي للأولى 139.9 ألف جنيه، كما أن الوكيل طرح مؤخرًا خصمًا مؤقتًا عليها بقيمة 15 ألف جنيه لتباع بواقع 124.9 ألف جنيه، فيما تباع الثانية بواقع 140 ألف جنيه.
وفيما يلي تقدم “المال” مقارنة بين السيارتين:
المواصفات
سوزوكي ألتو
شنجان بيني ميني
الوكيل
مودرن موتورز
عرب موتورز
المنشأ
ياباني
صيني
السعر الرسمي بالألف جنيه
139.9 (تباع حاليا بخصم مؤقت بواقع 15 ألف جنيه عن السعر الرسمي)
140
سعة المحرك
800
1000
ناقل الحركة
يدوي
يدوي
عدد السرعات
5
5
النمط
هاتشباك
هاتشباك
عدد الاسطوانات
3
4
قوة المحرك
48
70
عزم المحرك
68
90
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
سعة خزان الوقود (لتر)
35
38
الارتفاع عن الأرض
160
150
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
180
–
معدل استهلاك البنزين (لتر/ 100كم)
4.5
5.8
نظام الفرامل ABS
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
مقاس الجنوط
13
–
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
لا يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي و خلفي
لا يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
–
يوجد
قفل مركزي للأبواب
لا يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد