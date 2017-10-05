تعرف على أرباح سامسونج من آيفون X

سبوتنيكيجلب إطلاق شركة "أبل" هاتفها الجديد "آيفون X"، أرباحًا بالمليارات لشركة سامسونج الكورية الجنوبية.وبحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن "سامسونج" ستربح قرابة 110 دولارات من كل هاتف "آيفون X" يجري بيعه.وستفوق أرباح "سامسونج" بالمليارات ما جنته من الهاتف الأحدث الذي قام

سبوتنيك

يجلب إطلاق شركة “أبل” هاتفها الجديد “آيفون X”، أرباحًا بالمليارات لشركة سامسونج الكورية الجنوبية.





وبحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن “سامسونج” ستربح قرابة 110 دولارات من كل هاتف “آيفون X” يجري بيعه.

وستفوق أرباح “سامسونج” بالمليارات ما جنته من الهاتف الأحدث الذي قامت بطرحه “جالاكسي إس 8″، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ومن المقرر أن تذهب الأرباح إلى مجموعة “سامسونج” التي تتولى تزويد شركة “أبل” الأمريكية بشاشات “أوليد” وشرائح الذاكرة، حيث تعتبر “سامسونج” الشركة الوحيدة التي تستطيع في الوقت الحالي تلبية احتياجات شركة “أبل” من هذه المنتجات.

وأكد خبراء تقنيون أن الشركة الأمريكية أصبحت رهينة لمنافستها الكورية الجنوبية.

ويتوقع أن تربح “سامسونج” نحو 4 مليارات دولار من بيع القطع لأبل، وهو ما يفوق ربح الشركة الكورية الجنوبية من هواتفها الخاصة.